Почему не надо перекрашивать кузовные детали из-за сколов и царапин

Итак, со временем на кузове появляется много различных дефектов. Это могут быть как царапины и сколы от камней, так и «пупыри» в виде небольших вздутий краски. В итоге автомобиль теряет товарный вид и если владелец хочет его продать, то думает о том как бы устранить все эти «шрамы». Цель проста — машина без кузовных дефектов смотрится выигрышнее в глазах покупателя, а значит и ценник можно задрать повыше. Но не спешите ехать в автомалоярку!

Если кузов машины оцинкован, то даже сковырнув «автоволдырь», под ним не будет очагов коррозии. А ведь именно этого зачастую боятся люди, привыкшие сдувать пылинки со своего железного коня. Поэтому лучше обезжирить это место и закрасить скол локально. Следы ремонта будут видны, но это обойдется куда дешевле полной перекраски «кузовнины».

Но если вы твердо решились на перекрас, нужно четко понимать, что даже очень профессиональная автомастерская не сделает это по заводской технологии. Оборудование, используемое на заводе, очень дорогое и его просто не по карману содержать автосервису. А если форма кузовной детали сложная и покрас идет, скажем, с заходом на кромку двери, то через какое-то время краска, что называется, «поедет», причем по всей кромке.