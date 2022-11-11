Почему автопроизводители откладывают «взрыв водородной бомбы»

– Воду? — вскричал Пенкроф. — Водой будут топить котлы пароходов и паровозов? Водой станут кипятить воду?

– Да, но водой, разложенной на свои составные элементы, и разложенной, несомненно, при помощи электричества, которое к тому времени превратится в мощную и легко используемую силу.

Ничего нового нет в подлунном мире. Еще в самом начале XIX века Франсуа Исаак де Риваз создал первый двигатель, работавший на водородном топливе, а 70 лет спустя о широком распространении этой технологии мечтал великий Жюль Верн. В блокадном Ленинграде воентехник Борис Шелищ заставил работать на водороде мотор грузовичка ГАЗ-АА. Ну а в наше время выпускаются и даже продаются, хотя весьма ограниченным тиражом, водородные Toyota Mirai и Hyundai Nexo. Все крупные автоконцерны также время от времени показывают свои концепты машин, использующих этот вид топлива.

Поскольку по своей сути водородные автомобили являются теми же электрокарами, они имеют те же приятные слуху экологов характеристики — нулевые выбросы вредных веществ при работе и высокий КПД. В то же время, у них есть и весомые преимущества перед аккумуляторными собратьями, часть из которых особо ценна при эксплуатации в нашем холодном климате. Во-первых, водородомобили быстро заправляются — даже у автобуса процесс занимает всего 6 минут, что уж говорить про легковушки. Во-вторых, пробег на одной заправке превышает 400 км, и может быть доведен без особых усилий до 1000 км. В-третьих — и это важно! — водородный двигатель без проблем запускается при низких температурах воздуха, и обеспечивает примерно равную дальность хода вне зависимости от погодных условий. В-четвертых, баллон с газом гораздо легче и компактнее, чем сопоставимая по запасу энергии аккумуляторная батарея. В-пятых, при утилизации силовой установки не придется прибегать к множеству ухищрений для минимизации вреда природе.

Возникает вопрос — почему же столь замечательные возможности не используются на полную катушку ни у нас, ни в странах, свихнувшихся на экологическом мессианстве? Причин тому достаточно. Прежде всего, для отсечения лишних рассуждений примем как данность, что электричество-таки добывается из розетки, куда его доставляет Святой Дух, а не полуголые черти, мечущие в топки мазут, уголь, нефть и другие неприятные для прогрессивных ушей субстанции.