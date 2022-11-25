Ремоторизация традиционных авто, как дань темному электромобильному будущему

В последнее время «зеленая» повестка уверенно крушит привычный нам мир мобильности. Меняя взгляд людей на устоявшиеся на протяжении десятилетий привычки к использованию автомобилей. Хорошо ли это? Однозначно сказать сложно, ведь в любом случае не бывает ничего вечного. И привычки людей, как и технологии, постоянно эволюционируют. Поэтому переход на электрическую мобильность, который некоторое время назад выглядел как экзотика, сейчас становится практически неизбежным.

Естественно, что автопроизводители в массовом порядке стали активно осуществлять «зеленый» переход. Но, похоже, не из-за того, что беспокоятся о природе, а по причине банальной заинтересованности в прибыли. При этом, они постоянно нагнетают экологическую тревогу среди населения планеты, объявляя сроки прекращения выпуска авто с ДВС и настраивая нас на беспроблемное будущее экологически чистой мобильности.

Вместе с тем, мы с вами понимаем, что любой автомобиль — не одноразовый продукт. Он должен служить не год и не два. Например, пару лет назад официальный представитель BMW заявил в одном из интервью, что при правильном уходе автомобили компании должны служить своему владельцу минимум 15 лет. И допустим, что в 2030 году случится полный отказ от двигателей внутреннего сгорания. С учетом того, что стоимость современных машин растет намного быстрее благосостояния граждан, сложно представить, что все вдруг возьмут, да и прикупят себе по новому электрокару. Значит, на руках останется большое количество старых машин с ДВС.