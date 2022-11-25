Ремоторизация традиционных авто, как дань темному электромобильному будущему

В последнее время «зеленая» повестка уверенно крушит привычный нам мир мобильности. Меняя взгляд людей на устоявшиеся на протяжении десятилетий привычки к использованию автомобилей. Хорошо ли это? Однозначно сказать сложно, ведь в любом случае не бывает ничего вечного. И привычки людей, как и технологии, постоянно эволюционируют. Поэтому переход на электрическую мобильность, который некоторое время назад выглядел как экзотика, сейчас становится практически неизбежным.
Естественно, что автопроизводители в массовом порядке стали активно осуществлять «зеленый» переход. Но, похоже, не из-за того, что беспокоятся о природе, а по причине банальной заинтересованности в прибыли. При этом, они постоянно нагнетают экологическую тревогу среди населения планеты, объявляя сроки прекращения выпуска авто с ДВС и настраивая нас на беспроблемное будущее экологически чистой мобильности.
Вместе с тем, мы с вами понимаем, что любой автомобиль — не одноразовый продукт. Он должен служить не год и не два. Например, пару лет назад официальный представитель BMW заявил в одном из интервью, что при правильном уходе автомобили компании должны служить своему владельцу минимум 15 лет. И допустим, что в 2030 году случится полный отказ от двигателей внутреннего сгорания. С учетом того, что стоимость современных машин растет намного быстрее благосостояния граждан, сложно представить, что все вдруг возьмут, да и прикупят себе по новому электрокару. Значит, на руках останется большое количество старых машин с ДВС.
Естественно, мы можем столкнуться с тем, что эти машины на законодательном уровне просто запретят эксплуатировать. Что дальше? Неужели огромный парк автомобилей пойдет под пресс и станет основным источником металла, пластика и стекла для экологически чистой промышленности будущего? Возможно и это. Но, есть и другой вариант.
Эти т/с могут пройти реновацию. В результате которой из них будет удален «вредный» для природы мотор. Вместо которого будут установлены высокотехнологичный электродвигатель и блок аккумуляторов. В принципе, звучит это достаточно просто, но на самом деле все намного сложнее.
Для эффективного взаимодействия с автомобилем, электромотор должен получать большое количество информации. Ведь, по сути, он внедряется в уже существующую и продвинутую цифровую систему управления машиной. То есть, появляется необходимость в специальном блоке управления, который должен учитывать специфические особенности конкретно этого автомобиля с учетом характеристик его двигателя и трансмиссии.
Из-за текущего разнообразия мира машин, такая задача не представляется простой, но она точно решаема. Более того, уже сейчас ведутся работы в этом направлении. Например, компания «Автотор» объявила о том, что занимается проблематикой программы ремоторизации традиционных авто.
И это здорово, поскольку на протяжении своей богатой истории автомобильный мир не просто создал большое количество уникальных технических и дизайнерских решений. Он удивительно разнообразен и в каком-то смысле делает нашу жизнь и лучше, и осмысленнее. И будет жалко его потерять во время беспощадного перехода на электротягу.
Поэтому, портал «АвтоВзгляд» рекомендует бережно относиться к своим «ласточкам». Вдруг через какое-то время государство организует для ваших любимцев бесплатную программу ремоторизации.