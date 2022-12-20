Зачем в России реанимируют снятый с производства маломощный двигатель V8

Главная характеристика любого автомобиля России — недостаточная мощность. Что превратило автопром СССР в производителя изделий, недостаточность которых взяли за норму, согласившись, что все машины будут слабыми и ненадежными. Примечательно, что важнейшая отрасль Советского Союза — оборонная — тоже осталась без моторов и когда возникла необходимость в тяжелой технике, поставить на нее было нечего. Пришлось громоздить нелепые конструкции со спаренными моторами, чтобы хоть как-то сдвигать технику с места (ЗиЛ−135, БТР−60 и т. д.). Исправить ситуация удалось, когда на подмогу пришли грузовые дизельные двигатели большого объема.

Но вот Заволжский моторный завод (группа «Соллерс») выступил с заявлением о производстве двигателя V8 в начале 2023 года. При этом последняя весточка с этого предприятия датирована 29.12.2021. Тогда был прекращен выпуск архаичного мотора V8 ЗМЗ−523, поставленного на конвейер в 1963 году и имевшего в основе неудачный мотор ЗМЗ−511 образца 1959 года.

За 58 лет производства он прошел путь от примитивного и недостаточного по мощности (115 л. с.) грузового двигателя для ГАЗ−53, до легендарного автобусного от ПАЗ−3205. И покинул производство все с тем же недостатком мощности в 124 л. с., добавив низкий экологический класс и малый ресурс.