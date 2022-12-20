Зачем в России реанимируют снятый с производства маломощный двигатель V8

Главная характеристика любого автомобиля России — недостаточная мощность. Что превратило автопром СССР в производителя изделий, недостаточность которых взяли за норму, согласившись, что все машины будут слабыми и ненадежными. Примечательно, что важнейшая отрасль Советского Союза — оборонная — тоже осталась без моторов и когда возникла необходимость в тяжелой технике, поставить на нее было нечего. Пришлось громоздить нелепые конструкции со спаренными моторами, чтобы хоть как-то сдвигать технику с места (ЗиЛ−135, БТР−60 и т. д.). Исправить ситуация удалось, когда на подмогу пришли грузовые дизельные двигатели большого объема.
Но вот Заволжский моторный завод (группа «Соллерс») выступил с заявлением о производстве двигателя V8 в начале 2023 года. При этом последняя весточка с этого предприятия датирована 29.12.2021. Тогда был прекращен выпуск архаичного мотора V8 ЗМЗ−523, поставленного на конвейер в 1963 году и имевшего в основе неудачный мотор ЗМЗ−511 образца 1959 года.
За 58 лет производства он прошел путь от примитивного и недостаточного по мощности (115 л. с.) грузового двигателя для ГАЗ−53, до легендарного автобусного от ПАЗ−3205. И покинул производство все с тем же недостатком мощности в 124 л. с., добавив низкий экологический класс и малый ресурс.
Двигатель пытались модернизировать, всякий раз упираясь в технологическую отсталость, низкое качество комплектующих и слабость инженерной школы. Но для плохого сельского автобуса никто и не собирался придумывать отменный мотор. И в конце 2021 года было объявлено, что двигатель с производства снимают, поскольку рынку не нужен ни он, ни автобус.
И всего лишь за один год самый отсталый моторный завод страны, все еще страдающий от инженерной слабости, технологической отсталости и качества комплектующих, создающий один двигатель не чаще, чем раз в 30 лет, ставит на конвейер изделие завораживающей конфигурации V8. Новость будоражит фантазию и рисует прорывную конструкцию, способную дать толчок всему автопрому. Ведь хороших V8 в России не было ни одного. Что за мотор, какие характеристики, какой индекс?
Называется двигатель ЗМЗ−523. Это он и есть, старый и никому не нужный, от которого избавились в прошлом году, мощностью 124 л. с. Теперь он вновь будет востребован, как и древние автобусы ПАЗ (разработка 1972 года), избавиться от которых не получилось. Страна возвращается к стандартам «Евро−0» и ГОСТам середины прошлого века, поэтому новое не нужно, вполне достаточно старого.
Прощаясь с этим мотором, пресс-релиз сообщал: «В последние годы ЗМЗ V8 устанавливался только на автобусы ПАЗ и делался для вторичного рынка. Причем затраты на его производство превышали доходы от продаж. С каждым днем собирать двигатель становилось все более экономически невыгодно и нерентабельно».
Наконец-то, все изменилось…