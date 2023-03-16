Будущее рядом: автомобили научились сами уезжать от владельцев-должников банков

Компания Ford планирует оснащать свои автомобили опцией, позволяющей банкам принудительно отбирать машины у граждан, просрочивших кредитный платеж. На первом этапе должнику заблокируют несколько не самых важных систем вроде климатической установки и памяти настроек сидений, затем — заблокируют дверные замки, а также активируют в авто оповещение о задолженности.

Апогеем же должен стать инновационный автопилот, который по достижению неплательщиком определенной суммы долга перед банком, просто увезет автомобиль в заданную точку, где его будет ждать эвакуатор. Без разрешения владельца. Ну как, согласны на такой опционал? Отныне американцы перед поездкой должны проверять не давление в шинах и уровень масла, а банковское приложение. Теперь оно «решает», доедешь ли ты в пункт назначения или нет.

И эта новость куда страшнее, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, внедрение подобного оборудования означает, что случаи, когда водитель уже не сможет ни управлять своим автомобилем, ни нести за него ответственность, вполне возможны. Сколько детей и кошек пострадает, пока автономный транспорт едет по адресу, и кто будет за это отвечать перед законом — вопрос.