Будущее рядом: автомобили научились сами уезжать от владельцев-должников банков

Итак, заокеанский автопром уверенно шагнул в будущее, и лучшее, что мы пока еще можем себе позволить — это держаться от такого развития событий как можно дальше. Наступил тот миг, когда «Москвич» советского еще производства становится в разы привлекательнее самого современного американского автомобиля.
Еще пару-тройку лет назад фантастические голливудские фильмы демонстрировали нереальные, казалось бы, сюжеты: хакер взламывает электронику машины — ха-ха, говорили россияне, рассматривая единственное «живое» реле на своем УАЗе — и отнимает у водителя управление транспортным средством. А сегодня это фактически стало реальностью.
Компания Ford планирует оснащать свои автомобили опцией, позволяющей банкам принудительно отбирать машины у граждан, просрочивших кредитный платеж. На первом этапе должнику заблокируют несколько не самых важных систем вроде климатической установки и памяти настроек сидений, затем — заблокируют дверные замки, а также активируют в авто оповещение о задолженности.
Апогеем же должен стать инновационный автопилот, который по достижению неплательщиком определенной суммы долга перед банком, просто увезет автомобиль в заданную точку, где его будет ждать эвакуатор. Без разрешения владельца. Ну как, согласны на такой опционал? Отныне американцы перед поездкой должны проверять не давление в шинах и уровень масла, а банковское приложение. Теперь оно «решает», доедешь ли ты в пункт назначения или нет.
И эта новость куда страшнее, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, внедрение подобного оборудования означает, что случаи, когда водитель уже не сможет ни управлять своим автомобилем, ни нести за него ответственность, вполне возможны. Сколько детей и кошек пострадает, пока автономный транспорт едет по адресу, и кто будет за это отвечать перед законом — вопрос.
Во-вторых, современный мир богат умельцами, способными взломать любую, даже самую защищенную систему. Пентагон, регулярно подвергающийся атакам, и русские хакеры, что постоянно побеждают на американских выборах, соврать не дадут. И что же мы получаем в итоге? Автомобиль, который должен оберегать, становится главной опасностью.
Внимательно изучая подобные новости, хочется спросить: уважаемые автопроизводители — долгих вам лет, сил, держитесь там — а вы не предполагаете ситуации, когда простой сбой в виде севшего аккумулятора, наводки от двери в супермаркете или другой случайности, превратит улицу в мясорубку? Еще очень волнует следующее: обсуждение того или иного государственного решения так же будет автоматом привозить «бунтовщика» в полицейский участок или ему сначала предложат записать видеоролик с извинениями?
Вывод из происходящего безумия один: иранские новинки, что скоро произрастут на благодатной российской почве, родной АВТОВАЗ и скрепоносный УАЗ в обозримом будущем резко подорожают и начнут масштабно поставляться за рубеж. Не потому что у них есть инновационные опции, а как раз по причине их отсутствия.