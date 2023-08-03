200 сил с каждого литра: представлен уникальный четырежды турбированный V12

Движок-монстр разрабатывался совместно с MAHLE Powertrain специально для этого автомобиля с учетом грядущего стандарта Евро−7 и последних еще более изуверских «зеленых» канонов североамериканского рынка. Мотор модульный, предполагающий в дальнейшем «обрезание» до версий V8 и V6.

Интересно, что V12 продуман и для работы на синтетическом топливе с нулевым уровнем выбросов. Сам же агрегат станет лишь частью гибридного комплекса мощностью 1850 л. с., из которых шесть сотен останутся за электромотором, отвечающим за привод передних колес. Чтобы держать вес в узде, Aurora сочетает в себе алюминий с углеродным волокном. Зато в итоге гиперкару с легкостью покорится отметка в 400 км/ч. За какое время пока не сообщается, сказано лишь, что скорость, так сказать во избежание, ограничена электроникой.

Производитель наметил собрать всего сотню гиперкаров, и более 30 из них были проданы уже в марте. Нам тоже подумалось, что надо брать. С такой-то удельной мощностью — 200 сил с литра — он запросто заткнет за пояс даже парней из Porsche, для которых и сотня голов с литра — результат вполне зачетный…