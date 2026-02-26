Портрет современника: тест-драйв KGM Torres

Только на первый взгляд богатый предложением многострадальный российский авторынок все же постепенно выпутывается из кабалы дефицита: у нас представлены не только китайские и российские, а также псевдороссийские автомобильные бренды, но и, подумать только, самый настоящий корейский — KGM, наследник SsangYong. На душе, конечно, тепло, но может ли современный автомобиль из Страны утренней свежести хоть что-то противопоставить многоликим «чайнакарам»? Ответить на этот вопрос предстоит среднеразмерному кроссоверу Torres — самому многообещающему автомобилю бренда KGM.

Ровно год назад в России состоялась долгожданная и жизнеутверждающая презентация первого в новой реальности некитайского автомобильного бренда — KGM: четыре премьеры сразу и «надежный корейский автомобиль» как слоган и стимул. Много восхищенных слов, ожиданий и предчувствий, но и душераздирающая цена — краткий итог того мероприятия.

Однако через 12 очень непростых для всего отечественного авторынка месяцев выяснилось, что одной лишь хорошей родословной для массового перетока потребителя из китайского в корейский сегмент оказалось недостаточно. В итоге KGM заметно скорректировал свои ценовые аппетиты, после чего машины начали появляться на улицах. Не в массовых количествах, но вполне заметных даже невооруженным взглядом. Выходит, не так уж желанна Корея, как ее малюют?

Желанна. Немало «живых» примеров, когда люди покупали кроссоверы KGM по принципу «не китай», пересказанных дилерами, — фактор важный. Но, как оказалось, недостаточный для широкомасштабной экспансии. Цена — вот «ключ» к пониманию ситуации. Не Германия, увы, да и не «трехлучевая звезда» над капотом, чтобы ставить «тариф Трампа».

Агрессивная «монетизация», подставившая новоявленным корейцам подножку в самом начале пути, наломала немало дров в процессе воплощения их стратегии продаж на российском рынке. Впрочем, и деньги — еще не залог успеха. Не стоит забывать и про визуально-тактильный аспект: интересный дизайн и щедрое оснащение играют серьезную роль у привередливого отечественного автомобилиста при выборе ТС. Но вешки так или иначе расставлены, поэтому в такой последовательности и рассмотрим героя нашего сегодняшнего теста: KGM Torres.

Начнем сразу с козырей: с прайсов. Замах на миллион, что позволил себе официальный импортер KGM в России компания «Рекс Моторс», обсудили, а вот оценку последующих действий дистрибутора — нет. А ведь рецензию на собственный драматический промах он дал оперативно, работу над ошибками проделал и выкатил уже совсем другие цифры: самый бюджетный переднеприводный Torres 2025-го модельного года в комплектации City сегодня, собрав воедино все акции, можно заполучить за 3 660 000 рублей.

По нынешним безумным меркам — адекватный ценник. Полный привод появляется в комплектации Dream AWD, старт которой — 4 220 000 со всеми скидками за машину, внимание, 2024-го модельного года. Хотите свежее? Двести тысяч «целковых» сверху. Топовое исполнение — Icon и 4 530 000 за экземпляр 2024-го года. Совсем недешево, и для противостояния «терракотовой армии» потребуются дополнительные карты из рукава.

KGM Torres вышел симпатичным, злым и агрессивным, очень уместным с точки зрения текущего восприятия автомобильной внешности. И явно самым заряженным в линейке в смысле привлечения клиента с первого взгляда: все же большой Rexton получился чопорным, а младшие Tivoli и Korando — довольно скучными и каноническими, будто из «десятых» родом. «Олдскулы», конечно, свело, но не у всех.

А вот Torres — броский и задиристый: тут и острые грани, и раскосые «глаза» передней оптики, и все эти псевдоэкспедиционные элементы, что сейчас в моде. Цветовая палитра с болотно-зеленым колером во главе, опять же. Актуальная «тачка»!

В своем стремлении «соответствовать трендам» корейцы знатно «перебдели» с дизайном интерьера: китайцы так-то кнопки уже возвращают, а вот KGM на своем буквально «хэдлайнере» зализал все и вся «под сенсор» и, будем честны, уж точно не набрал вистов. Чуть смягчает «кнопочную недосказанность» руль, который человеческими органами управления богат и щедр, но осадочек, знаете ли, остался.

Зато остальной салон — на голову выше китайских аналогов: тут и качество отделочных материалов, которое и в машинах классом выше сегодня не встретишь; и культура сборки, что «поднебесным» изделиям на данный момент недостижима; и сами сиденья, каким-то чудом соответствующие потребностям седоков как по площади, так и по рельефу. Удобные кресла. Любопытно, что топовое исполнение салона Torres предполагает комбинированную отделку, а вот младшие версии — кожу, причем натуральную. Логика любопытная, объяснил бы кто.

Главным же конкурентным преимуществом, которое позволяет «Торресу» львиную долю «китайцев» объехать, — железо. Да, связка мотор-коробка, где полуторалитровый движок на 163 силы взаимодействует с гидромеханической шестиступкой Aisin, для нас уже привычна, но вот агрегация этих узлов друг с другом — впечатляющая: машина внимательна к водителю, мгновенно откликается на педали и гораздо комфортнее конкурентов в городском слаломе.

На трассе эффект не столь заметен, но и здесь разница присутствует: даже банальный обгон грузовика Torres дается намного легче, чем технически аналогичному «китайцу». Расход топлива, кстати, 9 литров: немало, но и немного по нынешним меркам для достаточно большого, соизмеримого с горячо у нас любимым Kia Sorento, полноприводного кроссовера.

Коллеги все чаще отмечают, что эмоции от многих «чайнакаров», испытанных в разные сезоны, отличаются в корне: тот, кто летом понравился, зимой чаще разочаровывает.

На долю «Торреса» выпала самая тяжелая с точки зрения снежного покрова участь, и он справился: достаточный, как показала практика, 195-мм дорожный просвет позволял не теряться среди дворовых сугробов, спокойно и выезжая, и, что еще важнее, выбирая парковочное место по вечерам.

Даже режим трансмиссии Winter, позволяющий трогаться со второй передачи, включали больше на интерес, знакомства ради, а не для проезда. Не внедорожник, конечно, целины не поднимали, но «снегопады века» и «сугробы дьявола» прошли без лишних сожженных нервных клеток и лопатокалорий.

Корейцы сделали для своей машины классную подвеску: собранная, сбитая, энергоемкая, не вышибающая зубы, но и не превращающая авто в «бабушкин диван». Даже на обледенелой дороге, где острый ледяной рельеф обязан вызвать дискомфорт, никаких лишних эмоций получено не было.

Руль, конечно, совсем не спортивный, пустой и не подразумевающий «драйва», но для подобного формата автомобиля — уместный. Видали, знаете ли, и послабее за тот же бюджет.

Погонять в силу погоды не удалось, но несколько десятков километров по трассе показали, что оснащение машины — достаточное и вполне приемлемое для длинных перегонов по бескрайним нашим широтам. Разве что топливный бак хотелось бы побольше: пятидесяти литров для дальней дороги явно недостаточно. Тем более что небольшой совсем багажник лишнего груза в лице вечно смердящей бензином канистры не подразумевает.

Интересная вышла у KGM машина, сбалансированная и актуальная. Подойдет ли под жесткий отечественный список требований и пожеланий? Однозначно — не в грязь лицом. Остается лишь надеяться, что решение вопроса с локализацией решит, уж простите за тавтологию, и вопрос ценовой политики, и дистрибутору удастся найти площадку для российской сборки.

Кулуарные слухи говорят о выборе из нескольких вариантов, что, в свою очередь, с одной стороны толсто намекает об отсутствии, казалось бы, уже свершившегося соглашения с «Автотором», а с другой — о продолжении работы по поиску отечественного конвейера. Ведь стоимость, в которой лежит огромный российский утильсбор, является гигантским якорем для этого самобытного автомобиля. А в 2027-м году станет таковым и для всей дистрибуции. Иными словами, либо локализуйся, либо уходи: третьего не дано.