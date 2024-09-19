Названы самые популярные машины из Европы на российской «вторичке»

Несмотря на мощный приток китайских автомобилей в нашу страну, многие автолюбители по-прежнему присматриваются к моделям ушедших из России западных брендов. Пусть и подержанным. Volkswagen, Mercedes и BMW заняли верхние строчки в списке предпочтений россиян.

Минувшим летом среди «европейцев» с пробегом наших соотечественников больше всего интересовались автомобилями марки Volkswagen. На долю продукции вольфсбургского концерна пришлось 18,7% запросов. Следом идет Mercedes с результатом 16,6%. На третьей позиции — BMW, к «баварцам» приценивались 14,6% россиян, сообщают эксперты «Авито. Авто». Они проанализировали предложение, спрос и цены на подержанные машины европейских брендов этим летом.

За год предлагать европейские машины с пробегом стали чаще: доля соответствующих объявлений выросла на 20,9%. В этом плане первым среди брендов оказался Renault (+23,5%), второе место занял Opel (21,9%), замкнул тройку лидеров BMW (+21,1%).

Наибольшим спросом среди конкретных моделей пользовался VW Polo с долей 4,7%, затем Mercedes E-класса и Renault Logan. У них по 4%. С минимальным отрывом идет «пятерка» BMW, также в ТОП-5 попала Skoda Octavia — 3,5% от общего спроса.

Летом 2024 года средняя цена европейского подержанного автомобиля дошла до 1 290 000 рублей. По сравнению с весной она снизилась на 4,4%. У Renault этот показатель дошел до максимума на рынке — 6,6%.