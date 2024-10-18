Двойной удар: в России открылся уникальный совместный центр Pango Cars и Caready

Pango Cars, ворвавшаяся в сегмент подержанных автомобилей в сентябре 2023-го, успела открыть более 80 автосалонов. А сеть мультибрендовых станций техобслуживания Caready, запустившаяся в мае 2024-го — свыше 30. Теперь эти компании, входящие в один холдинг, решили усилия объединить — представив в Северной столице первый дилерский центр, совмещающий на одной площадке и шоу-рум, и сервис.

Как объяснили корреспонденту портала «АвтоВзгляд», побывавшему на церемонии открытия первого совместного центра, представители компаний, этот проект позволит расширить спектр услуг до «полного цикла». То есть клиент сможет приобрести проверенную «бэушку» китайской, японской, корейской, европейской или какой-либо другой марки, а затем обслуживать ее в том же месте.

Рабочая площадь нового автоцентра — 1500 кв. м. Большая часть — 900 квадратов — это выставочный зал, вмещающий до 80 машин. Сервис поменьше — 600 квадратов. Или, выражаясь «гаражным» языком — 10 постов. Провести время в ожидании окончания ремонта можно в клиентской зоне, расположенной в шоу-руме.

Отметим, что в автоцентре «Приморский» есть только слесарный цех, где проводят регламентное ТО, чинят подвеску, возвращают к жизнь двигатель, коробку передач и иные агрегаты. Станция кузовного сервиса находится в другом месте. Зато клиентам доступен ряд дополнительных услуг — например, русификация машины, установка стороннего оборудования, помощь на дороге, «страховка» от поломок тех же моторов и трансмиссий. Все, разумеется, за отдельную плату.

Фото портала АвтоВзгляд.

Технические специалисты готовы браться за автомобили любых марок и подчеркивают, что их совсем не пугают «китайцы», ведь в случае возникновения сложностей им помогают консультанты непосредственно из КНР.

Утверждают, что у Caready нет никаких проблем и с запчастями. Потому, что компания активно развивает собственный бренд деталей.

Уже сейчас у них можно приобрести расходники, аккумуляторы, свечи, лампочки, элементы подвески и другие комплектующие. Ценовое позиционирование — средний сегмент. Скажем, за тормозные колодки на Toyota Camry (XV40) просят 2500 рублей.

В дальнейшем дилерские центры, объединяющие систему Pango Cars и сеть СТО Caready, планируют открывать и в других городах, но в подробности представители компаний пока не вдаются. А по отдельности бренды уже представлены, помимо Санкт-Петербурга, в Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Иркутске и других регионах России.