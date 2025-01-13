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Эксперт назвал пять самых надежных японских авто за 500 000 рублей

К каким моделям стоит присмотреться на вторичке

Что делать, если личный автопарк требует обновления, а на счету — всего около 500 тысяч рублей? Можно, например, присмотреться к подержанным «японцам», которые славятся надежностью и долговечностью. А на какие именно модели стоит обратить особое внимание, рассказал эксперт.

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Автор
Кристина Извекова

Изображение Эксперт назвал пять самых надежных японских авто за 500 000 рублей

Как сказал «Российской газете» Александр Ковалев из компании Expocar, японский автомобиль в ценовом сегменте до полумиллиона рублей — это в большинстве своем «привет» из прошлого. Поскольку, имея такие деньги, можно приобрести автомобиль разве что начала или середины 2000-х. Например, Nissan Note первого поколения — «неприхотливый, вместительный городской автомобиль, который отличается высокой надежностью».

Не нравится «Ноут»? А как насчет Mitsubishi Lancer IX или Toyota Corolla? Эти модели тоже отлично себя зарекомендовали в нашей стране, но есть нюанс. И в том, и в другом случае (если мы говорим о 500 000 рублей) придется смириться с огромным пробегом. Не исключены и серьезные технические неполадки, так что проверять такие машины перед покупкой нужно особенно тщательно.

Наконец, в пятерку наиболее оптимальных «японцев» в обозначенном ценовом сегменте эксперт включил Nissan Tiida и Mazda 3. А еще напомнил, что на российской вторичке предостаточно седанов и хетчбэков Datsun mi-Do и on-Do. Но считать их в полной мере японскими не совсем корректно, поскольку этот проект реализовывался в тесном партнерстве с АВТОВАЗом.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, почему в России стремительно дешевеют подержанные автомобили из Китая.

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