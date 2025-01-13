Подержанные автомобили: эксперты предрекают падение и спроса, и предложения

Число сделок на вторичном авторынке, который из года в год был в 3-4 раза объемнее рынка автомобилей новых, с высокой долей вероятности будет снижаться в 2025 году. Об этом заявили эксперты Ассоциации европейского бизнеса.

Перемены, возникшие на российском автомобильном рынке в 2022 году, не закончились и по сей день. Об этом, в частности, заявил Алексей Калицев, глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, указав на необходимость продолжения вынужденных реформ. Несмотря на впечатляющий рост, который отечественный авторынок показал в 2024 году, в наступившем 2025-мм, ожидается то, что во всех возможных источниках называется не иначе как стагнация — в след за повышением ставки рефинансирования, а так же постоянным ростом утилизационного сбора, который, напомним, в январе еще подрос и добавил как минимум 100 000 рублей к стоимости автомобиля в наиболее массовом сегменте, спрос на новые машины будет падать.

Казалось бы, раз граждане перестанут покупать новые ТС — пойдут за старыми? А вот и нет: эксперты ожидают, что высокая стоимость кредита и завышенные цены приведут к накоплению эффекта отложенного спроса. Иными словами, бурлить будет только нижний ценовой сегмент — спорные, зачастую около криминальные или просто проблемные машины «по низу рынка» будут и дальше активно торговаться, а вот приличный «средний класс» и «премиум», которым уже долгие годы по большей части занимались дилеры, ожидает стагнация.

Эксперты АЕБ считают, что официальные автопродовцы уже не смогут активно наращивать «запасы» авто с пробегом, так что предпочтут пустые стоянки замороженным в машинах деньгам, а клиенты, по крайней мере в первом полугодии 2025 года, останутся «при своих». Таким образом, приходим к нехитрому уравнению по покупке автомобиля в 2025 году: при отсутствии острой необходимости, заходить в эту историю не стоит до тех пор, пока регулятор не снизит ключевую ставку.

А этот маневр Центробанка по самым оптимистичным прогнозам произойдет не ранее лета текущего года. Но доживут ли до этого времени дилеры? А нам только и остается, что выбирать, ожидать и следить за брошками Эльвиры Сахипзадовны: только она может реанимировать умирающий авторынок России.