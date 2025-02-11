В России средний ценник машины с пробегом опустился на 12%

По итогам первого месяца 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля в РФ достигла отметки 2 млн рублей. Согласно подсчетам аналитиков, это на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же объем предложений на вторичке вырос на 52%. Относительно декабря 2024-го ценник машин с пробегом не старше 15 лет почти не изменился.

Тульская область возглавила список российских регионов, где средняя цена авто с пробегом снизилась максимально, согласно итогам прошлого года. Если сравнивать с январскими показателями, за бэушку стали просить на 9% меньше, речь идет о 1,28 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авто.ру Оценка».

Следом за Тульской областью идут Владимирская и Калининградская. Там машины на вторичке подешевели на 5,8 и 4,6% соответственно, что составило 1,18 и 2,15 млн рублей.

Если говорить о конкретных моделях, то дешевле всего стали Chery Tiggo 4 Pro и Renault Logan второго поколения. Китайский кроссовер оказался доступнее на 5%, его прайс достиг отметки 1,63 млн рублей. «Француз» скинул 4,6%, его оценили в 997 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России впервые начали торговать подержанными автомобилями на маркетплейсах.