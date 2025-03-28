Подержанные автомобили LADA возглавили рейтинг самых продаваемых в Москве

За первые два месяца 2025 года на столичном авторынке было реализовано почти 50 000 подержанных авто. Лидерами продаж традиционно стали автомобили LADA, сообщает агентство «Автостат».

С начала года в столице сменились владельцы 49,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 11% меньше, чем за январь и февраль 2024-го. Чаще всего москвичи избавлялись от LADA с пробегом — всего 3,9 тысячи раз. Второе место в списке самых продаваемых бэушек заняла марка Kia (3,7 тысячи), третье — BMW (3,5 тысячи). В пятерку вторичного рынка попали Mercedes-Benz и Hyundai.

На эти пять брендов приходится 35% от всех проданных в регионе подержанных автомобилей в январе-феврале. На рынке новых автомобилей в столице лидируют Haval, Geely, LADA, Chery и Changan.

Россияне традиционно любят кроссоверы, эти автомобили востребованы на рынке. Автоэксперт Александр Ковалев порекомендовал при лимите бюджета в 1,5 млн рублей обратить внимание на подержанные Renault Duster, Hyundai Creta/Kia Sportage и Geely Coolray.