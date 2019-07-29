В России стартуют продажи бюджетного мотоцикла Bajaj Dominar 400

Задняя подвеска мотоцикла, как и прежде, включает в себя мощный моноамортизатор с возможностью ступенчатой регулировки натяга пружины, а основу изящной диагональной рамы составляют штампованные элементы из высокопрочной стали. Конструктивные изменения коснулись дисковых тормозов Bybre. В частности, передний тормозной диск переместился с правой стороны колеса, на левую, а «плавающий» 2-поршневой суппорт уступил место современному 4-поршневому с радиальным креплением. Отметим, что каждый обновленный Bajaj Dominar 400 так же, как и его предшественник, оснащен двухканальной системой ABS

По оценкам экспертов, успевших протестировать обновленный Bajaj Dominar 400, в целом его можно позиционировать как удачно спроектированный мотоцикл. Он удобен в городе, хорошо ведет себя на скоростных шоссе, неплохо «переваривает» загородные дороги. Такая универсальность нового Dominar 400 наверняка придется по нраву байкерам с различным уровнем «ездовой» подготовки, а также мото-туристам.

Что же касается цены, то ориентировочный прайс в 290 000 рублей на фоне брендовых одноклассников, за которых стоят как минимум в два раза дороже, выглядит более, чем приемлемым.