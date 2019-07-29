В России стартуют продажи бюджетного мотоцикла Bajaj Dominar 400

Напомним, что первая версия Dominar 400, дебютировав на нашем рынке два года назад, нашла многочисленных поклонников среди российских байкеров. Что, впрочем, неудивительно — этот самый крупный и мощный мотоцикл компании быстро заработал репутацию агрегата, сочетающего надежность, современные инженерные решения и — что самое важное — привлекательную цену. А обновленная модель, сохранив все эти качества, стала еще совершеннее.
Инженеры компании основательно поработали над новинкой, направив свои усилия на улучшение ее комфорта и повышение активной и пассивной безопасности. Радикальные изменения коснулись двигателя и подвесок, помимо которых «четырехсотый» получил ряд других доработок, благодаря чему стал динамичнее и послушнее. Например, его мотор, оснащенный новой головкой цилиндра с двумя распредвалами, тремя свечами зажигания, измененными системами впуска и выпуска, поднял уровень своей мощи до 40 «лошадей», став сильнее на 14%.
Шасси нового Dominar 400 полностью соответствует возросшей динамике. Здесь инженеры уделили особое внимание управляемости. Отныне на Dominar 400 устанавливается телескопическая вилка перевернутого типа. При этом удалось снизить уровень неподрессоренных масс, что в сочетании с повышенной прочностью самой вилки привнесло в сам процесс управления дополнительный азарт и остроту. Для активной езды создано и проскальзывающее сцепление, исключающее дискомфорт при резком понижении передач на высоких скоростях.
Фото производителя.
Фото производителя.
Задняя подвеска мотоцикла, как и прежде, включает в себя мощный моноамортизатор с возможностью ступенчатой регулировки натяга пружины, а основу изящной диагональной рамы составляют штампованные элементы из высокопрочной стали. Конструктивные изменения коснулись дисковых тормозов Bybre. В частности, передний тормозной диск переместился с правой стороны колеса, на левую, а «плавающий» 2-поршневой суппорт уступил место современному 4-поршневому с радиальным креплением. Отметим, что каждый обновленный Bajaj Dominar 400 так же, как и его предшественник, оснащен двухканальной системой ABS
По оценкам экспертов, успевших протестировать обновленный Bajaj Dominar 400, в целом его можно позиционировать как удачно спроектированный мотоцикл. Он удобен в городе, хорошо ведет себя на скоростных шоссе, неплохо «переваривает» загородные дороги. Такая универсальность нового Dominar 400 наверняка придется по нраву байкерам с различным уровнем «ездовой» подготовки, а также мото-туристам.
Что же касается цены, то ориентировочный прайс в 290 000 рублей на фоне брендовых одноклассников, за которых стоят как минимум в два раза дороже, выглядит более, чем приемлемым.