Как шины помогли Фабио Куартараро победить в первом этапе MotoGP

Триумфатором первого этапа MotoGP этого года стал Фабио Куартараро — гонщик команды Yamaha. Мотодерби состоялось в минувший уик-энд на автодроме «Херес» имени Анхеля Ньето в испанском городе Херес-де-ла Фронтера.

Доминирующим фактором, определившим характер гонки, стала жаркая погода, установившаяся в районе трассы. Температура покрытия поднялась до 53°C.

По этой причине Куартараро решил установить на переднее колесо своего байка покрышку с жестким сликом, а на заднее — с мягким сликом.

Гоночная мотоциклетная резина марки Michelin Power Slick справилась с поставленной задачей в экстремальных погодных условиях, позволив 21-летнему победителю финишировать первым — с отрывом от ближайших конкурентов на 4,603 секунды.