Российские мотоциклисты пересаживаются на Bajaj

Так, в пользу мотоциклов Bajaj сделали выбор 517 россиян — продажи этого бренда выросли на 94% по отношению к маю 2020-го. Официальные дилеры BMW, по данным аналитического агентства «Автостат», реализовали 512 байков (+58%), а Racer — 506 единиц (+36%). Стоит отметить, что на эти три марки в прошлом месяце пришлось 40% всего объема рынка новых мотоциклов.

Активнее всего байки покупают в столице — москвичи приобрели 740 мотоциклов. В первую тройку также входят Московская область (358 ед.) и Санкт-Петербург (221 ед.). Далее в списке идут Свердловская область, где дилеры «пристроили» 206 «моциков», и Краснодарский край — 115 штук.

К слову, буквально на днях портал «АвтоВзгляд» опубликовал тест-райд культовой модели Honda Gold Wing с приставкой Tour. Прочитать о том, чем большой «турер» текущего модельного года порадует и огорчит ценителей двухколесной техники, можно здесь.