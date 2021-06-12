АМПП нагло нарушает законы, «ошкуривая» водителей на десятки тысяч рублей

Буквально в прошлом месяце портал «АвтоВзгляд» опубликовал заключительную главу захватывающей трагикомедии, повествующей об одном столичном водителе (нашем же корреспонденте), который бросил вызов МАДИ и, в конечном счете, одержал победу. Но не успели мы выдохнуть с облегчением, как в похожую парковочную «заварушку» попал другой наш автор. Иные действующие лица, иной сюжет, а вот суть — та же.
Итак, Москва, Головинский район, Лихоборская набережная. Ничем не примечательная улочка с двумя полосами движения (по одной в каждую сторону) и несвежей разметкой — одинокой прерывистой линией. По северной стороне у бордюра пришвартованы автомобили — преимущественно тех, кто трудится в округе. Водители ставят там машины с незапамятных времен, благо знаки позволяют.
Но вдруг приходит злодей, чью роль виртуозно исполняет Администратор Московского парковочного пространства. Решает, что этой улочке почти на окраине города надо бы стать платной (почему и зачем — догадайтесь сами, ремарки отсутствуют). «Втыкает» один знак 6.4 с табличкой 8.8 (тот, что предупреждает о платности) и открывает сбор средств. Все бы ничего, да только этот самый знак — единственное, чем богата новая тарифная зона.
Да-да, один знак на весь участок протяженностью 800 метров. И виден он только тем водителям, что заезжают на Лихоборскую набережную с Валаамской улицы. Те же, кто движется в противоположном направлении (то есть от Автомоторной), разворачивается по ПДД и паркуется, остаются в неведении. Ведь, повторимся, дорожники ограничились одним лишь знаком — соответствующей разметки нет, как нет и ни единого паркомата.
Как же водители, привыкшие оставлять свои машины на Лихоборской набережной, таки прознали о том, что отныне за стоянку нужно платить? Очень просто: им начали пачками приходить штрафы в размере 5000 рублей. Вот, кстати, интересно: про разметку и паркоматы в АПММ «забыли», а про инспекторов, карающих злостных нарушителей, нет. Каждый день по некогда спокойной улочке проезжает машина, фиксирующая госномера должников.
Так, например, корреспондент портала «АвтоВзгляд» получил за неделю целых четыре постановления, а это, на минуточку, 20 000 кровно нажитых. На пустом месте. Просто потому, что «кто-то» то ли «забил» на свои прямые обязательства по организации платных парковок, то ли решил играть по собственным правилам, где автовладелец — лицо заведомо побежденное.
Чтобы разобраться в ситуации, мы, разумеется, обратились с официальным запросом непосредственно в АМПП. Но комментариев так и не дождались. Похоже, игнорирование законов — обычная практика для Администратора Московского парковочного пространства. Журналистам в отведенный семидневный срок эта высококомпетентная госструктура не отвечает, стоянки в соответствии с текущими правовыми нормами не обустраивает…
Да, как порталу «АвтоВзгляд» объяснил адвокат Бюро «Де-юре» Андрей Макаров, история с Лихоборской набережной — прямое нарушение ст. 13 Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Платная стоянка должна быть обозначена не только знаками, но и разметкой, а также оборудована автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме.
Кроме того, не позднее, чем за 30 дней до введения платного режима, жителей необходимо оповестить о грядущих нововведениях. На портале ЦОДД информации не было. Предупреждения о включении Лихоборской набережной в зону платных парковок можно «нагуглить» разве что в нескольких далеко не самых читаемых СМИ. Можно ли это считать должным оповещением? Сомнительно.
Любопытно, но как мы узнали из сообщений тех СМИ, «наш» участок тарифицировали аж 5 апреля. На дворе середина июня: столько времени прошло, а разметки и паркоматов нет до сих пор! Краска в городе закончилась что ли, или аппараты застряли на границе из-за коронавируса? Да нет, дело, скорее, в другом. В вопиющем невежестве сотрудников АМПП, их возмутительной наглости и жадности. Как, если не ловушкой, назвать стоянку на тихой Лихоборской набережной?
Здесь — как, впрочем, и во всех похожих историях с АМПП и МАДИ — расчет, очевидно, идет на то, что автовладелец не станет тратить свои нервы, время и деньги на обжалования, адвокатов и суды. Прикинув, какие хлопоты привнесет в его и без того непростую жизнь бодание с государством, он безропотно оплатит штраф. А потом и второй, и пятый, и десятый — да пусть подавятся.
Мы же сдаваться, как вы поняли, не привыкли, а потому пойдем сложным, но единственно верным путем — поборемся за свои права, попытаемся восстановить справедливость. Обжалуем штрафы в АМПП, вместе с тем направим туда еще один запрос. А если не получится по-хорошему, обратимся в суд. И, конечно же, будем рассказывать о каждом шаге вам: хватит уже терпеть, даешь бой беспределу столичного Дептранса!