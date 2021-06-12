АМПП нагло нарушает законы, «ошкуривая» водителей на десятки тысяч рублей

Буквально в прошлом месяце портал «АвтоВзгляд» опубликовал заключительную главу захватывающей трагикомедии, повествующей об одном столичном водителе (нашем же корреспонденте), который бросил вызов МАДИ и, в конечном счете, одержал победу. Но не успели мы выдохнуть с облегчением, как в похожую парковочную «заварушку» попал другой наш автор. Иные действующие лица, иной сюжет, а вот суть — та же.

Итак, Москва, Головинский район, Лихоборская набережная. Ничем не примечательная улочка с двумя полосами движения (по одной в каждую сторону) и несвежей разметкой — одинокой прерывистой линией. По северной стороне у бордюра пришвартованы автомобили — преимущественно тех, кто трудится в округе. Водители ставят там машины с незапамятных времен, благо знаки позволяют.

Но вдруг приходит злодей, чью роль виртуозно исполняет Администратор Московского парковочного пространства. Решает, что этой улочке почти на окраине города надо бы стать платной (почему и зачем — догадайтесь сами, ремарки отсутствуют). «Втыкает» один знак 6.4 с табличкой 8.8 (тот, что предупреждает о платности) и открывает сбор средств. Все бы ничего, да только этот самый знак — единственное, чем богата новая тарифная зона.