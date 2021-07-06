Первый обзор новейшей Honda Super Cup 125

Прошло 60 лет и не так давно с конвейера сошел 100-миллионный Super Cup, став таким образом самым популярным механическим транспортным средством на планете за всю моторизированную историю человечества. А все потому, что успех Honda Super Cup складывается из простых и элементарных составляющих — стиль, надежность, экономичность и простота использования.

Это небольшой мотоцикл сделал людей мобильными, особенно в небогатых так называемого странах третьего мира. К слову, долгие годы Honda Super Cup был доступен лишь на родном японском и азиатском рынках, но не так давно японцы пришли к обоснованному выводу, что и европейцы способны по достоинству оценить надежный легкий мотоцикл с ретро-дизайном и в 2018 году Honda официально представила Super Cup на европейском рынке.

Реинкарнация легендарной модели получила новый двигатель воздушного охлаждения объемом 124 см3 экологического стандарта Euro5. В этим силовым агрегатом мотоцикл расходует всего 1,5 литра топлива на 100 км пути, таким образом запас хода составляет 250 км при объеме бака в 3,7 литра. Воздухозаборник получил обновленную форму для более эффективной производительности, а вот форма глушителя осталась прежней, отдавая дань моде и стилю. Правда, внутренняя «начинка» выхлопной система полностью изменена на современную. Также увеличена мощность генератора.