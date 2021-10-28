Названы победители новой российской премии «Мотоцикл года»

Так, награду в категории «Большой туристический эндуро» взяла одна из самых громких новинок минувшего сезона — Harley Davidson Pan America. Причем интересно, что эту модель жюри выбрало почти единогласно. Что же до номинации «Малый туристический эндуро», то здесь победителем стала Honda CRF 300 L Rally. В простом «Эндуро» выиграл TM Racing 2021, а в электрическом — EMAX DWX 250.

Лучшим супернейкедом признали Triumph Speed Triple 1200RS, а среди среднекубатурных нейкедов — Triumph Trident 660. В номинации «Малокубатурный дорожный мотоцикл» победу одержал BMW G310 R, а в категории «Электрический дорожный мотоцикл» — Simargl Electro SE-R3. Что касается класса «Туристический мотоцикл», то тут большинство членов жюри проголосовало за Honda GL 1800 Gold Wing.

Третью победу компании Triumph принес в номинации «Круизер» Rocket 3R Black. А «Хонде» — PCX 125, ставший лучшим среди скутеров. Самым достойным спортбайком оказался BMW M1000RR, кроссовером — Yamaha Tracer 9. А CF Moto650 GT отличился, взяв награду в номинации «Китайский мотоцикл».