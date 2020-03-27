Прощай, ММАС-2020: Московского международного автосалона не будет

В начале весны появились первые симптомы того, что некогда главного автомобильного события в стране этим летом не случится. А уж с учетом того, что пандемия отменила ежегодный и ключевой на планете Женевский автосалон — впервые за его вековую историю — то куда уж там остальным. И правда: о переносе своих моторшоу объвили не только европейцы, но и американцы. Китайцы — само собой.
Правда, российская выставка не состоялась бы и без всяких там заморских зараз. Автостроители и в прошлый раз не очень-то порадовали зрителей (читай — организаторов) своим присутствием. Во-первых, дорого. Во-вторых, бесполезно. Гораздо проще устроить отдельное имиджевое мероприятие, где собрать не просто зевак, а тех, кого в действительности заинтересует экспонируемая продукция. Да и организация подобного действа обойдется в разы дешевле.
Конечно, исконно русский бренд LADA пусть и стал уже в большей степени иностранным, игнорировать патриотическую выставку не может. А для китайцев, активно распространяющих не только коронавирус, но и товары, столичный автосалон — по сути, единственное место, где можно громко и публично заявить о себе. Но и последних, особенно в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, зрители отныне не шибко жаждут. А кроме АВТОВАЗа и китайских товарищей заявками на участие организаторов никто особо и не радовал.
Не радует, судя по всему, и сейчас. Что уж там говорить, если на официальном сайте «Крокуса» мероприятие не стоит даже в анонсах! Правда, числится в меню «Интеравто» — небольшая выставка автомобильных комплектующих и аксессуаров. Да только, вероятно, не будет и ее. У потенциальных участников шоу не остается ни сил, ни нервов, ни денег.
Главное, чтобы осталось здоровье…