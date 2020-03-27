Прощай, ММАС-2020: Московского международного автосалона не будет

В начале весны появились первые симптомы того, что некогда главного автомобильного события в стране этим летом не случится. А уж с учетом того, что пандемия отменила ежегодный и ключевой на планете Женевский автосалон — впервые за его вековую историю — то куда уж там остальным. И правда: о переносе своих моторшоу объвили не только европейцы, но и американцы. Китайцы — само собой.

Правда, российская выставка не состоялась бы и без всяких там заморских зараз. Автостроители и в прошлый раз не очень-то порадовали зрителей (читай — организаторов) своим присутствием. Во-первых, дорого. Во-вторых, бесполезно. Гораздо проще устроить отдельное имиджевое мероприятие, где собрать не просто зевак, а тех, кого в действительности заинтересует экспонируемая продукция. Да и организация подобного действа обойдется в разы дешевле.