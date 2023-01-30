Toyota и BMW больше не нужны: почему история автобрендов утратила значение

Еще совсем недавно при выборе нового автомобиля мы старательно анализировали не только его характеристики и внешний вид. Но и учитывали историческую репутацию бренда в среде автолюбителей. Однако по мере того, как автопроизводители стали брать на вооружение новые подходы, принятые в среде разработчиков мобильных гаджетов, ситуация поменялась.

Ведь если мы говорим о том же мобильном телефоне, то для нас уже не так важна брендовая принадлежность устройства. Гораздо больше для массового покупателя значат совсем другие вещи. Размерность и разрешение экрана, объем внутренней памяти, вычислительная мощность процессора и, конечно, возможность установки большого количества разнообразных приложений.

И если появляется новый бренд, превосходящий по этим параметрам тех, кто уже давно представлен на рынке, то потребительский спрос без особых проблем смещается в его сторону. Не говоря о том, что схема владения подобным девайсом не подразумевает его долгого использования.

Максимум — год, два и мы рассматриваем новую покупку, не испытывая никакой привязанности к старой модели. Даже если она вполне функциональна. И сейчас традиционный автопром оказался в большой опасности перед активным напором многочисленных выскочек бизнеса мобильности. Которые, к тому же, активно привносят в автобизнес идеологию мобильных гаджетов.