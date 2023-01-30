Toyota и BMW больше не нужны: почему история автобрендов утратила значение

Еще совсем недавно при выборе нового автомобиля мы старательно анализировали не только его характеристики и внешний вид. Но и учитывали историческую репутацию бренда в среде автолюбителей. Однако по мере того, как автопроизводители стали брать на вооружение новые подходы, принятые в среде разработчиков мобильных гаджетов, ситуация поменялась.
Ведь если мы говорим о том же мобильном телефоне, то для нас уже не так важна брендовая принадлежность устройства. Гораздо больше для массового покупателя значат совсем другие вещи. Размерность и разрешение экрана, объем внутренней памяти, вычислительная мощность процессора и, конечно, возможность установки большого количества разнообразных приложений.
И если появляется новый бренд, превосходящий по этим параметрам тех, кто уже давно представлен на рынке, то потребительский спрос без особых проблем смещается в его сторону. Не говоря о том, что схема владения подобным девайсом не подразумевает его долгого использования.
Максимум — год, два и мы рассматриваем новую покупку, не испытывая никакой привязанности к старой модели. Даже если она вполне функциональна. И сейчас традиционный автопром оказался в большой опасности перед активным напором многочисленных выскочек бизнеса мобильности. Которые, к тому же, активно привносят в автобизнес идеологию мобильных гаджетов.
Мы прекрасно понимаем, что любой современный автомобиль не создается «с нуля». Давно известны технические решения, позволяющие разработать «автомобиль мечты». Нет никаких сложностей в том, чтобы найти профильных специалистов по дизайну, бортовой электронике, управляемости, безопасности и технологиям производства. И практически любой стартап при наличии должного финансирования, способен предложить миру достойный продукт.
Параллельно с этим именно появляется новое поколение потенциальных владельцев авто, выросших в рамках системы потребления мобильных гаджетов. И им идеологически более понятны не старые и обветшалые бренды с вековой историей. Их интересует исключительно текущее состояние автопроизводителя.
А точнее то, насколько он близок к их пониманию современной актуальности транспортного средства. А это яркий дизайн, приемлемая и понятная стоимость владения, совместимость с персональными цифровыми девайсами и удобная схема сервисного обслуживания. А история и прошлые заслуги давно не в тренде.
То, что было давно — уже не является преимуществом. Ускоряющийся темп жизни умножает традиции и прошлые заслуги на ноль. Современный мир направлен исключительно в будущее. И теперь товаром стали инновации, а не традиции.
И для многих великих автостроителей с длинной и славной историей наступают тяжелые времена. Ведь для нынешнего потребителя они уже не единственные и неповторимые, а просто одни из многих. Да и гордиться прошлым в мире инноваций, который направлен в будущее, уже не получается.
Более того, для современного человека это может выглядеть странно. Похоже, что именно в этом заключается современный феномен китайского автопрома. Который сумел поймать волну хайпа суперсовременных технологий и без оглядки на высокие принципы прошлого века грубо и активно подминает под себя весь мир. Попутно делая в общем-то неплохие машины.
И в этой связи порталу «АвтоВзгляд» любопытно, цените ли вы в современных автомобилях историю бренда, или все же отдаете предпочтение продвинутым технологиям?