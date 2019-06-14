Куда податься автотуристу в Литве: 5 необычных мест, о которых не знают даже экскурсоводы

Сразу оговорюсь, что большинство интересностей находятся недалеко от основных магистралей, а они в Литве добротного качества, как-никак, Евросоюз! Поэтому брать на вооружение лифтованный вездеход совсем не обязательно, достаточно хорошего кроссовера с вменяемым дорожным просветом.

Республика запоминается прежде всего, богатой природой, — прямо-таки шишкинские пейзажи встречаются здесь на каждом шагу, стоит только отъехать от Вильнюса или других крупных по местным меркам городов. Живописнейшие места находятся рядом с руслом реки Неман, пересекающей Литву причудливыми изгибами. Но мы приехали чтобы посмотреть кое-что более интересное, поэтому ставим точку в навигаторе, и в путь!

В качестве транспорта для автопутешествия мы использовали кроссоверы Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, недавно прошедшие плановое обновление. Помимо внешних штрихов, модели получили ряд доработок, как по технической части, так и в плане комфорта. Кстати, автомобили теперь снабжают мультимедийкой с операционной системой «Яндекс Авто» с предоплаченным на год интернетом, поэтому навигацией стало пользоваться намного привычнее.