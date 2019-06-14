Куда податься автотуристу в Литве: 5 необычных мест, о которых не знают даже экскурсоводы

Открыв наугад самый распространенный справочник в поисках рекомендуемых к посещению туристических объектов в Литве, с большой долей вероятности любопытный путник обнаружит в нем классический набор категорий: средневековые замки, музеи и национальные парки. Спору нет, этого добра в небольшой Прибалтийской республике в достатке, и посмотреть их, пройдя натоптанными туристическими тропами, и выполнив обязательный минимум, для первого посещения вполне резонно. Однако, будучи в Литве в путешествии на автомобиле, не грех заглянуть и в не столь раскрученные места, об истории которых вам не расскажут даже аборигены.
Сразу оговорюсь, что большинство интересностей находятся недалеко от основных магистралей, а они в Литве добротного качества, как-никак, Евросоюз! Поэтому брать на вооружение лифтованный вездеход совсем не обязательно, достаточно хорошего кроссовера с вменяемым дорожным просветом.
Республика запоминается прежде всего, богатой природой, — прямо-таки шишкинские пейзажи встречаются здесь на каждом шагу, стоит только отъехать от Вильнюса или других крупных по местным меркам городов. Живописнейшие места находятся рядом с руслом реки Неман, пересекающей Литву причудливыми изгибами. Но мы приехали чтобы посмотреть кое-что более интересное, поэтому ставим точку в навигаторе, и в путь!
В качестве транспорта для автопутешествия мы использовали кроссоверы Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, недавно прошедшие плановое обновление. Помимо внешних штрихов, модели получили ряд доработок, как по технической части, так и в плане комфорта. Кстати, автомобили теперь снабжают мультимедийкой с операционной системой «Яндекс Авто» с предоплаченным на год интернетом, поэтому навигацией стало пользоваться намного привычнее.
«Ромашка и ракеты»
Едем в город Электренай, где находится заброшенный парк советских аттракционов. Парк находится на полуострове Электренайского водохранилища, и некогда слыл самым крупным в Литве. Открыт он был аж в 1976 году, и славился первыми в СССР стационарными американскими горками.
Когда-то детвору радовали «Электромобили» и «Ромашка», 30-метровое колесо обозрения и карусель-цепочка, «Ракеты», игровые автоматы и прочие развлечения детства. Закрытый в 2013 году, парк постепенно разрушается под действием матери-природы, однако, что удивительно, почти все аттракционы целы, хоть и покрылись изрядным слоем ржавчины.
Кажется, что у нас его давно бы растащили на металл и сровняли с землей… Формально парк закрыт, но попасть на территорию можно через незапертую калитку, причем судя по количеству туристов, посещениям никто не препятствует. Атмосферное место, напоминающее одновременно о беззаботном детстве, и вызывающее ассоциации с техногенной катастрофой.
Далее наш путь лежит в местечко Алитус, где расположен самый высокий в республике пешеходный и велосипедный мост. Несколько часов в пути пролетают незаметно. Условный нештрафуемый порог скорости в Литве — 10 км/ч, но судя по темпу движения автомобилей с местными номерами и отсутствию на загородных трассах полицейских экипажей, буквы закона придерживаются далеко не все.
Кстати, пару раз пришлось резко оттормаживаться из-за внезапно возникшего затора на дороге (да, да и здесь такое бывает), и «Ниссан» повел себя молодцом, вовремя предупредив сигналами о препятствии. Система Forward Emergency Braking способна даже останавливать авто в экстренной ситуации, но до проверки этой опции лучше не доводить.
«Мост Белой Розы», — таково официальное название, — впечатляет своей статью: высота пролетов над уровнем реки Неман около 38 метров. Построенный в 1899 году в составе железнодорожной линии, мост длиной 239 метров прослужил недолго.
Во время Первой Мировой войны инженерная конструкция была взорвана русскими войсками, позже отстроена вновь немецкими, а в 1926 г окончательно разобрана. В 2016 году на сохранившихся опорах возвели пешеходный мост, ставший точкой притяжения туристов и бейс-джамперов. Говорят, сюда приезжают и те, кто намерен свести счеты с жизнью…
Призрачный тоннель
Путешествуя по необычным местам Литвы, нельзя обойти вниманием заброшенный тоннель в городе Панеряй. Входная арка заросла зеленью, проход внутрь перекрыт, рельсы давно разобраны, — а ведь это первый железнодорожный тоннель в Российской Империи! Говорят, император был настолько впечатлен альпийскими тоннелями, что приказал построить подобное сооружение и в России. Для движения поездов тоннель открыли в 1861 году.
Во время Второй Мировой войны сооружение было взорвано немцами, а в 1945-м ветка снова заработала, но через 7 лет построили обход, а вскоре демонтировали пути. С тех пор тоннель заброшен. Чтобы попасть сюда на автомобиле, нужно проехать буквально пару километров по проселку Панеряйского леса.
Увы, пройти под сводами можно всего на пару десятков метров, поскольку внутри перекрыто бетонными блоками. Предупреждающая табличка не советует гулять и шуметь, чтобы не побеспокоить уникальную колонию летучих мышей, живущих в тоннеле. А еще, говорят, в темноте иногда появляются призраки…
Если собираетесь в Литву, скорее всего вам посоветуют посетить Тракайский замок, — безусловно, красивейшее место, почитаемое всеми туристами. Однако, будучи на автомобиле, не поленитесь заехать в Лентварис, расположенный всего в 6 км от Тракая. Здесь находится дворец Тышкевичей, старинного дворянского рода, располагавшего в XIX веке 99 поместьями в Литве, Польше и Белоруссии.
Дворец в неоготическом стиле находится не в лучшем состоянии, сказалось советское наследие, в бытность которого на территории дворца располагалась мебельная фабрика, а хозпостройками заведовал местный колхоз. Окруженный огромным парком, прилегающем к искусственному лентварийскому озеру, дворец скрыт за кронами деревьев.
Строения находятся в частных руках, и до планируемой реставрации дело не дошло, но как раз в этом и заключается привлекательность сохранившегося с царских времен поместья.
По лесам и дюнам
Что еще необычного посмотреть в Литве? Например, поездить по лесным дорожкам, приводящим порой к странным объектам, как, например, вышка ретранслятора в зеленой чаще. По каким-то причинам, доступ на мачту открыт, и совершенно не возбраняется, преодолев пару сотен ступенек, забраться на двадцатиметровую высоту.
Вид на лесной массив впечатляет. Имея в распоряжении полноприводный кроссовер, можно отправиться в песчаные дюны, причем найти их можно не только на морском побережье, но и буквально в сотне километров от столицы. Наши X-Trail и Qashqai радуют хорошей проходимостью, — в глубоком песке на моноприводной машине далеко не уедешь, а Nissan справляется с барханами играючи. Правда, продолжительные упражнения в дюнах, как и любому кроссоверу с автоматически подключаемым полным приводом, автомобилю противопоказаны, поскольку есть риск перегрева муфты.
Надо отдать должное литовцам, всеми силами старающихся увеличить туристическую привлекательность республики небольшими, но эффективными средствами. Встречаются отлично оборудованные смотровые площадки, как, например, специально выстроенная вышка близ городка Меркине, с которой открывается прекрасный вид на излучину Немана, острова и леса.
Или специально построенная местным жителем на своей усадьбе «исцеляющая пирамида» — стеклянный шар размером с двухэтажный дом, обладающий, по слухам особой энергетикой и избавляющей от болезней. Гора Ангелов, Ковенская крепость…
Интересно, что подъезды к подобным объектам, потенциально привлекающим туристов, обозначают на трассах дорожными указателями на коричневом фоне. Литва с ее разветвленной сетью хороших дорог очень дружелюбна к автопутешественникам, поэтому выбирайте удобный автомобиль, и в путь.