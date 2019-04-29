Что нужно проверять в автомобиле перед дальней поездкой

Дальняя поездка на собственном автомобиле — мероприятие нешуточное и требует серьезной подготовки. Конечно, не такой капитальной, как визит президента в глубинку, но потратить на это силы и время все же придется, если не хочется получать неприятные сюрпризы от автомобиля в пути. На что обратить внимание перед дальнобойным путешествием, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Список того, что важно проверить в авто до того, как тронулся в путь, не так велик. В первую очередь нужно проконтролировать давление в шинах. Честно говоря, лучше уделять этому внимание перед любым вояжем, даже самым кратковременным. Кстати, оценить визуально тот факт, что давление снизилось до критически низкого, ухудшающего управляемость автомобиля, не всегда возможно.
Например, на неровной дорожной поверхности спущенное колесо можно и не заметить. А если шина сделана по технологии RunFlat, так и на ровном асфальте не увидишь. Поэтому давление лучше измерить прибором: для этого удобно иметь в бардачке «карманный» манометр. А дальше несколько сценариев.
Хорошо, когда показатели в норме. Кстати, это не всегда значит, что шина не «словила» саморез или гвоздь. Если давление ниже обычного — то путь лежит сначала в шиномонтаж, где покрышку исследуют на пробой, а далее — ремонт. И совершенно не будет лишним перед дальним «заплывом» положить в багажник компрессор.
Не забудьте проверить работу оптики: передних фар, задних фонарей, поворотных сигналов и «противотуманок», а также звукового сигнала. Иногда именно вовремя поданный гудок может предотвратить аварию. Или, наоборот, не сработавший «поворотник» — стать причиной ДТП.
Еще один немаловажный пункт — инспекция рабочих жидкостей. В первую очередь стоит посмотреть уровень масла в двигателе. Если коробка передач автоматическая, то и уровень смазки в ней. Не забудьте проконтролировать количество антифриза в расширительном бачке. Здесь стоит отметить, что делать это нужно при холодном неработающем моторе.
Не пренебрегайте ревизией тормозной жидкости, тем более, что это тоже дело одной минуты. Благо во всех более или менее современных автомобилях есть резервуар, где можно посмотреть уровень. Бачок расположен, как правило, рядом с главным цилиндром тормозной системы.
Но и это еще не все. Не поленитесь заехать в автосервис и проверить состояние аккумулятора с помощью нагрузочной вилки — специального прибора со встроенным вольтметром, определяющего степень разряженности аккумулятора. Правда, такое устройство — это не Бог весть, какая редкость. Возможно, у автолюбителей, проводящих много времени в гараже со своей «ласточкой», этот инструмент есть и в личном арсенале. Но, как бы то ни было, ситуация будет не из приятных, если, к примеру, в дальней дороге после зимней ночевки умрет аккумуляторная батарея.
Продолжим. Без автомобильных предметов первой необходимости в далекий путь лучше не отправляться. Так что проверьте, не забыли ли вы кинуть в багажник одолженный в прошлом месяце соседом домкрат. Кроме того, проконтролируйте, а на месте ли «баллонник», не закатилась ли куда головка для секреток, если таковые имеются. Не лишним будет и трос для буксировки.
И как бы банально это не звучало, проинспектируйте аптечку. Конечно, когда у кого-то определенные проблемы со здоровьем, он всегда возит с собой весь необходимый набор лекарств, но никто не застрахован от случаев, когда медикаменты могут понадобиться спонтанно. Плюс, не забывайте о перевязочных материалах и антисептиках. Если же аптечка уже укомплектована перед прошлым путешествием, проверьте пилюли на срок годности.
Ну и напоследок — ни в коем случае нельзя забывать, отправляясь в дальний путь, хорошенько выспаться. Пункт хотя и крайний в списке, но не менее важный, чем все остальные. Чтобы голова была ясная, движения точные, а реакция быстрая — ложитесь спать часов за восемь или девять. Разумеется, от бессонницы не застрахован никто: волнение часто дает о себе знать. Но если заранее и добросовестно подготовиться к не очень близкому путешествию, то и поводов волноваться будет гораздо меньше.