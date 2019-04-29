Что нужно проверять в автомобиле перед дальней поездкой

Список того, что важно проверить в авто до того, как тронулся в путь, не так велик. В первую очередь нужно проконтролировать давление в шинах. Честно говоря, лучше уделять этому внимание перед любым вояжем, даже самым кратковременным. Кстати, оценить визуально тот факт, что давление снизилось до критически низкого, ухудшающего управляемость автомобиля, не всегда возможно.

Например, на неровной дорожной поверхности спущенное колесо можно и не заметить. А если шина сделана по технологии RunFlat, так и на ровном асфальте не увидишь. Поэтому давление лучше измерить прибором: для этого удобно иметь в бардачке «карманный» манометр. А дальше несколько сценариев.

Хорошо, когда показатели в норме. Кстати, это не всегда значит, что шина не «словила» саморез или гвоздь. Если давление ниже обычного — то путь лежит сначала в шиномонтаж, где покрышку исследуют на пробой, а далее — ремонт. И совершенно не будет лишним перед дальним «заплывом» положить в багажник компрессор.