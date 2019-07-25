Меломаны, посетившие юбилейное «Нашествие» на своих авто, теряли память и ключи

Рок-фестиваль «Нашествие», в этом году «оглушивший» Россию уже в двадцатый раз, оставил у меломанов не только сладкое музыкальное послевкусие, но и головную боль. И не только от простуды (погода не радовала). Башка у многих трещала от разных излишеств. Да так, что граждане даже забывали, где припарковали свои машины!
Так, по словам механиков «Русского АвтоМотоКлуба», оказывающих на этом шоу бесплатную помощь автомобилистам при возникновении у них тех, или иных проблем, двум процентам обратившихся помочь они так и не смогли потому, что люди просто не смогли идентифицировать местоположение машины! Погуляли, как говорится, так погуляли!
А вообще к специалистам РАМК за время шоу обратилось 794 человека: 436 заявок поступило через контактный центр по телефону и 217 — по личным обращениям автомобилистов к сервисменам, которые круглосуточно дежурили на всех парковках фестиваля.
Основные проблемы — 50% обращений — это запуск двигателя, зарядка аккумулятора; 32% — вскрытие автомобиля; 10% — подвоз топлива; 5% — замена колеса при проколе, и 3% — возвращение на дорогу. Всплеск звонков приходился на ночь субботы и воскресенья, в преддверии массовых выездов автомобилей с парковок после завершения концертной программы выходного дня.
В 2019 году мастеров удивил большой процент обращений по вскрытиям: автомобилисты в музыкальном драйве теряли или закрывали ключи в машине. Также существенно увеличилось по сравнению с прошлым годом количество обращений по подвозу топлива — в длинных пробках автомобиль расходует большое количество топлива и даже если удается добраться до парковки, то на следующий день завестись автомобиль уже не может.
Услуг по запуску двигателя было ожидаемо много, поскольку автомобили эксплуатировались на «Нашествии» весьма активно — от громкого прослушивания музыки до зарядки нескольких телефонов и гаджетов одновременно. К моменту выезда аккумулятор садился полностью.