Меломаны, посетившие юбилейное «Нашествие» на своих авто, теряли память и ключи

Так, по словам механиков «Русского АвтоМотоКлуба», оказывающих на этом шоу бесплатную помощь автомобилистам при возникновении у них тех, или иных проблем, двум процентам обратившихся помочь они так и не смогли потому, что люди просто не смогли идентифицировать местоположение машины! Погуляли, как говорится, так погуляли!

А вообще к специалистам РАМК за время шоу обратилось 794 человека: 436 заявок поступило через контактный центр по телефону и 217 — по личным обращениям автомобилистов к сервисменам, которые круглосуточно дежурили на всех парковках фестиваля.