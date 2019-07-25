Меломаны, посетившие юбилейное «Нашествие» на своих авто, теряли память и ключи

Рок-фестиваль «Нашествие», в этом году «оглушивший» Россию уже в двадцатый раз, оставил у меломанов не только сладкое музыкальное послевкусие, но и головную боль. И не только от простуды (погода не радовала). Башка у многих трещала от разных излишеств. Да так, что граждане даже забывали, где припарковали свои машины!
Ефим Розкин

Так, по словам механиков «Русского АвтоМотоКлуба», оказывающих на этом шоу бесплатную помощь автомобилистам при возникновении у них тех, или иных проблем, двум процентам обратившихся помочь они так и не смогли потому, что люди просто не смогли идентифицировать местоположение машины! Погуляли, как говорится, так погуляли!

А вообще к специалистам РАМК за время шоу обратилось 794 человека: 436 заявок поступило через контактный центр по телефону и 217 — по личным обращениям автомобилистов к сервисменам, которые круглосуточно дежурили на всех парковках фестиваля.

Основные проблемы — 50% обращений — это запуск двигателя, зарядка аккумулятора; 32% — вскрытие автомобиля; 10% — подвоз топлива; 5% — замена колеса при проколе, и 3% — возвращение на дорогу. Всплеск звонков приходился на ночь субботы и воскресенья, в преддверии массовых выездов автомобилей с парковок после завершения концертной программы выходного дня.

В 2019 году мастеров удивил большой процент обращений по вскрытиям: автомобилисты в музыкальном драйве теряли или закрывали ключи в машине. Также существенно увеличилось по сравнению с прошлым годом количество обращений по подвозу топлива — в длинных пробках автомобиль расходует большое количество топлива и даже если удается добраться до парковки, то на следующий день завестись автомобиль уже не может.

Услуг по запуску двигателя было ожидаемо много, поскольку автомобили эксплуатировались на «Нашествии» весьма активно — от громкого прослушивания музыки до зарядки нескольких телефонов и гаджетов одновременно. К моменту выезда аккумулятор садился полностью.

Короче говоря, погудели на славу!

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автопутешествие, автотуризм
25 июля 2019
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