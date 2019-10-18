Круче «Шерпа»: в России построили уникальный вездеход

Машина может быть, как четырех, так и десятиколесной. В первом случае вездеход способен взять на борт 4—5 человек, а во втором — до 11 человек.

Десятиколесный AG20 состоит из, собственно, вездехода и шестиколесного полноприводного прицепа, который соединен с помощью гидравлического механизма перелома рамы.

Такая компоновка многократно повышает проходимость машины и дает ей возможность без дополнительной подготовки забираться в крутые подъемы и преодолевать водные преграды.