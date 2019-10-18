Круче «Шерпа»: в России построили уникальный вездеход

AG 20 — двадцатый по счету вездеход на шинах низкого давления, разработанный Алексеем Гарагашьяном. Напомним, именно он создал легендарный «Шерп». На сей раз конструктор уделил повышенное внимание комфорту и вместимости вездехода.

Машина может быть, как четырех, так и десятиколесной. В первом случае вездеход способен взять на борт 4—5 человек, а во втором — до 11 человек.

Десятиколесный AG20 состоит из, собственно, вездехода и шестиколесного полноприводного прицепа, который соединен с помощью гидравлического механизма перелома рамы.

Такая компоновка многократно повышает проходимость машины и дает ей возможность без дополнительной подготовки забираться в крутые подъемы и преодолевать водные преграды.

Управляется AG20 не рычагами, а с помощью штурвала, на который вынесены клавиши управления основными системами.

Машину представят на суд общественности в рамках выставки «Вездеходер» в октябре.

двигатель, новинки рынка, внедорожник, бездорожье
18 октября 2019
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