С Кавказа в Россию; дорожные хроники коронавируса

Пятигорск: мэр в СИЗО, ограничения действуют
Пятигорск на карантине и в полной изоляции, въезды-выезды перекрыты блокпостами. Но мне подсказали множество самых разных вариантов, как покинуть город. Одни говорили, что можно проехать внаглую без всяких разрешающих документов, другие пугали штрафами от 15 до 30 тысяч рублей. Деньги, скажу я вам, для нищего Кавказа большие. Да и горные грунтовки завалены валунами с надписью «Сиди дома». Мэр города Лев Травнев, проявивший себя рьяном борцом с вирусом, оказался в СИЗО и люди вообще не понимали, законны ли введенные им ограничения или нет.
Тем более, что все пропуска разобрали «блатные». Был вполне мистический список, кому можно выезжать из города. Из наиболее близких мне по профессии, в нем оказались адвокаты. Увы, адвокатского удостоверения у меня нет, поэтому позвонил в городской информационный центр и спросил о пропуске. Смеющаяся дамочка сообщила, что таковых нет и «езжайте, куда хотите». Я так и сделал.
На выезде из города — блокпост. Машин мало — я в очереди третий. Водителей долго о чем-то расспрашивают полицейские. Когда дошла моя очередь, гаишник задумчиво крутил жезлом. Я интерпретировал это как «Проезжай» и резко стартанул с места. В зеркало заднего вида увидел удивленные физиономии гайцов, но в погоню никто не бросился.
Ставрополье: сельский апокалипсис
Миновав Минеральные воды, поехал сельскими дорогами в Калмыкию через Александровское. На трассе был совсем один — ни попутного, ни встречного транспорта: апокалипсис и я в роли Безумного Макса. Воспринял ситуацию, как возможность ехать существенно быстрее положенных 90 км/ч. Стражей дорог увидел только на выезде со Ставрополья. При этом, несмотря на то, что я был единственным на дороге, они меня проигнорировали.
Калмыкия: куда исчезли жадные гаишники?
К еще большему удивлению, на въезде в Калмыкию гаишников нет от слова «совсем». И это при том, что, судя по профильным интернет-форумам, калмыцкие стражи дорог — самые жадные и глупые в стране. Их легко обмануть или напугать. Калмыки — буддисты, а их гайцы очень боятся мантры «Будем звонить в Москву». Их пакости и разводы очень глупы и им можно посвятить отдельную статью. Но сейчас, учитывая сказанное выше, их отсутствие крайне удивило. Очень хотелось узнать, какую тупую пакость они придумают в связи с ограничениями передвижений? Оказалось — никакой! Еще больше поразило их отсутствие на пункте весового контроля перед объездной дорогой вокруг Элисты. Вместо дородных стражей правопорядка, на двери их будки одиноко висел жезл.
«Лукойловская» заправка у элеватора за Элистой — своеобразный центр культуры. Здесь лучшее топливо в республики — на остальных АЗС это лотерея, в которую лучше не играть. В масках сейчас работают только сотрудники заправки и представители молодежных субкультур. На первых были простенькие марлевые, на вторых — настоящие произведения искусства с иероглифами и прочими иностранными надписями. Надеваются они не в силу коронавирусной опасности, а из-за моды на популярные нынче японские мультики. Калмыки рассказали корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что в их буддистском мировоззрении вирусы — лишь бесплатное приложение к бесконечному кругу перерождений. То есть. ни о каких ограничениях они не знают. К слову, на редких степных водоемах, которые я проезжал, находилось огромное количество рыбаков. За время следования по степной республике до границы с Волгоградской областью, встретил только одного гаишника. Да и то он мирно спал в служебной машине, открыв дверь. Замечу, что легковых авто на дорогах крайне мало — в основном фуры.
Волгоград — ничего не поменялось
На въезде в Волгоградскую область угодил в пробку. Сначала подумал, что впереди блокпост с тотальным шмоном, но оказалось — обычное реверсивное движения из-за ремонта дороги. В Дубовом овраге — центре дешевой еды и ночлега — все по-прежнему: ряд кафешек и изб с ночлегом за 400 рублей вдоль единственной улицы поселения. Кажется, что кафешки закрыты, но если постучаться — можно спокойно поесть. Никаких масок на обитателях поселения не было.
Удивил блокпост на въезде в Волгоград. Это своеобразная граница России, сдерживающая «набеги» с «дикого» Кавказа. Именно поэтому тут обычно нещадно шмонают машины с номерами кавказских республик. Но никакого тотального шмона сейчас, в коронавирусную пору, нет. Машины проезжают свободно, а омоновцы (без масок) лениво провожают их взглядами. На моих глазах служивые не остановили даже автобус с дагестанскими номерами — коронавирус едет по стране.
Поразил и сам Волгоград. У самого длинного города в стране нет объездной, поэтому приходится около 100 км проезжать по местным магистралям. Как будто здесь ничего не изменилось: толпы людей ходят по улицам без масок, как будто в стране нет никакой эпидемии! Единственное что изменилось: на выезде в сторону Камышина исчезли многочисленные торговые лотки.
Саратовская область — ночная жизнь
Въезд в Саратовскую область также никем не охранялся. НА объездной дороге вокруг Саратова — стоянки дальнобоев. Если днем точки общепита на трассе выглядели покинутыми, то с наступлением темноты они преображались. В кафе ели и пили люди, работала шашлычная, тут же вовсе без масок разгуливали жрицы любви и вели светские беседы с водилами, не соблюдая социальную дистанцию. Также функционировали другие гигиенические процедуры — душ и баня. В импровизированной курилке на свежем воздухе мои расспросы о карантине никого не заинтересовали. Дальнобои заявили, что их карантин вообще никак не коснулся и вся инфраструктура работает, как и раньше. Я хотел заночевать в этом очаге прошлой жизни, но интерес к неизведанному заставил ехать дальше.
Пензенская пустота
В полной темноте въехал в никем не охраняемую Пензенскую область. В районе полуночи я был на трассе абсолютно один. Переночевав на заправке с тремя фурами и несколькими легковушками, в 6 утра двинулся дальше. Увы, на дороге я вновь был абсолютно один. Казалось, регион вымер: на многочисленных сельхозугодьях людей не наблюдалось, а в проезжаемых деревнях их было на улице крайне мало. За все время следования по территории области, встретил лишь одного стража дорог. Как и его калмыцкий коллега, он дремал в служебном авто открыв дверь.
Мордовия: одел маску — и никто не докопается
Въезд в республику зон и лагерей также никем не контролируетс. Зато многие водители встречных машин — в масках. На заправке висят указы главы республики о том, что без масок не обслуживают. Работники заправки поведали, что у них все просто — одел маску и никто до тебя не докопается. Гуляй, где хочешь и делай, что хочешь. Также мордовские товарищи поведали мне жуткие истории изжизни соседнего региона — Нижегородской области. Дескать, там губернатор сошел с ума (по другим версиям — продался масонам и мировому закулисью) и чипирует население QR- кодами. А оные, как известно по древним преданиям, прямой путь в царство антихриста. После заправки ожидался большой стационарный пост ГИБДД, и я на всякий случай одел заранее припасенную маску. Но толпа гаишников на посту даже на меня не посмотрела.
Нижегородская область: в царстве антихриста
У меня было два варианта въезда на нижегородчину. Первый — тайный, по скрытным лесным дорогам. Второй — по основной магистрали. Наслушавшись в Мордовии конспирологических историй, решил въезжать официально — вторым способом — и проверить, так ли оно на самом деле. Как и стоило ожидать, на въезде стоял импровизированный блокпост. Но без привычных кавказских бетонных блоков с бойницами, зачехленного пулемета и бойцов росгвардии с полным боекомплектом. В наличии — пара гаишных машин, вагончик и представитель охотнадзора, который для чего-то заявил, что весеннюю охоту в Нижегородской области сначала сдвинули, а потом отменили. Смысла его пребывания на пикете я так и не понял.
В вагончике сидела странная женщина, напоминающая сельскую учительницу с грустными глазами и пара молодых полицейских: парень и девушка. Полицейские, заглянув в паспорт и узнав о моей нижегородской прописке, потребовали скачать на смартфон приложение «Карта жителя Нижегородской области» и отбыть на двухнедельный карантин по месту прописки.
Я в категоричной форме отказался, заявив, что нахожусь в отпуске, от карантина не отказываюсь, но «карантиниться» буду на лоне природы на даче. Обитателей вагончика это вполне устроило, и они записали мое предполагаемой место самоизоляции без всяких подтверждающих документов. После меня остановили таксиста. У того было разрешение на работу, а у его пожилой пассажирки аусвайса не было. Зато она прочла обитателям блокпоста получасовую лекцию про антихриста, чипирование и происки Америки, на которую работает коварный нижегородский губернатор. Ровно тоже самое я слышал в Мордовии. Полицейские вежливо покивали и согласились с тем, что они готовы стать роботами. Персонально для меня женщина поведала, что антихрист- губернатор закрыл для паломников центр духовности Дивеево, что лишний раз подтверждает его причастность к структурам Госдепа и заговору против России. Стоящие рядом полицейские важно кивали.
Нижегородчина поразила астрономическим количеством частных камер-треног. В одном населенном пункте я насчитал их штук пять. Всего за более 200 км от границы области до Нижнего Новгорода из было под сотню. Также удивило огромное число не соблюдающих социальную дистанцию дорожных рабочих и масштабные дорожные работы. Карантин — отличное время, не создавая заторов, привести дороги в порядок.
…Резюмируя вышесказанное, поневоле приходишь к выводу, что решение центральных властей отдать ситуацию с пандемией на откуп провинциальным чиновникам —своеобразная лакмусовая бумажка, которая показывает ситуацию на местах. Где-то это полное разгильдяйство, а где-то ничего не решающая паранойя. Что касается нас, простых смертных, то могу сказать одно — если вам надо куда-то ехать — езжайте смело. Как минимум, этот вояж разнообразит унылый быт самоизоляции.