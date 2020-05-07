С Кавказа в Россию; дорожные хроники коронавируса

Пятигорск: мэр в СИЗО, ограничения действуют

Пятигорск на карантине и в полной изоляции, въезды-выезды перекрыты блокпостами. Но мне подсказали множество самых разных вариантов, как покинуть город. Одни говорили, что можно проехать внаглую без всяких разрешающих документов, другие пугали штрафами от 15 до 30 тысяч рублей. Деньги, скажу я вам, для нищего Кавказа большие. Да и горные грунтовки завалены валунами с надписью «Сиди дома». Мэр города Лев Травнев, проявивший себя рьяном борцом с вирусом, оказался в СИЗО и люди вообще не понимали, законны ли введенные им ограничения или нет.

Тем более, что все пропуска разобрали «блатные». Был вполне мистический список, кому можно выезжать из города. Из наиболее близких мне по профессии, в нем оказались адвокаты. Увы, адвокатского удостоверения у меня нет, поэтому позвонил в городской информационный центр и спросил о пропуске. Смеющаяся дамочка сообщила, что таковых нет и «езжайте, куда хотите». Я так и сделал.

На выезде из города — блокпост. Машин мало — я в очереди третий. Водителей долго о чем-то расспрашивают полицейские. Когда дошла моя очередь, гаишник задумчиво крутил жезлом. Я интерпретировал это как «Проезжай» и резко стартанул с места. В зеркало заднего вида увидел удивленные физиономии гайцов, но в погоню никто не бросился.