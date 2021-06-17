Не зуди: какое средство от комаров положить в автомобильную аптечку

Уханьская зараза и не думает отступать, Сочи и Крым переполнены, а цены на отдых в родном отечестве растут не по дням, а по часам. Короче говоря, еедем не речки и озера родного края, как и в прошлом году (согласно недавнему опросу портала «АвтоВзгляд», 65% россиян именно так и планируют провести отпуск в этом году). Благо, снаряжение уже закуплено, тропы протоптаны, домочадцы смирились, а в некоторых случаях даже прониклись таким видом отдыха.
Правда, чтобы семейная лодка не дала крен, нужно к поездке тщательно подготовиться, превентивно решив самые насущные вопросы, возникающие на природе. Например, как избавиться от целых туч комаров, в изобилии населяющих каждый берег от Калининграда до Владивостока.
В голову, конечно, приходят классические средства, широко представленные на витринах всех без разбора магазинов. У них, обычно, два недостатка: стоят дорого, а работают посредственно. Либо выветриваются быстро, либо вообще не отбивают у кровососущих желания отобедать. Более агрессивные варианты, которые можно наносить только на одежду, действенны, однако часто вызывают либо аллергию, либо ожоги на коже, куда они, конечно, попадут при нанесении — мало кто на природе используют спецодежду, заранее обработанную репеллентами. Обычно это шорты и футболка с непобедимыми шлепанцами-вьетнамкам: добро пожаловать, комары, оводы и даже клещи. Но решение есть.
Оно давным-давно известно, продается в любой аптеке и стоит копейки: масло гвоздики. Его следует добавить в любой самый дешевый крем, перемешать и после этого наносить на открытые участки кожи — комаров не будет, как и сыпи с раздражением. Кстати, пропитанные гвоздикой тряпочки и мешочки с «гербарием» отлично справятся с задачей как в палатке, так и в разложенном для сна багажнике автомобиля.
Другой вариант — масло чайного дерева, которым можно обогатиться там же, в аптеке. Его нужно смешать с водкой в пропорции 1 к 3, после чего залить в пульверизатор и обрызгать одежду и открытые участки кожи. Вреда покрову «коктейль» не нанесет, зато убережет от укусов на 4 часа.
На просторах интернета есть великое множество рецептов, позволяющих получить полный комплекс удовольствий от выходных на природе. Главное — заранее вспомнить и приобрести все необходимое. Тоже самое касается и лекарств: автомобильная аптечка в эпоху вынужденного внутреннего туризма должна удовлетворять не только сотрудника ГИБДД, но и требованиям семьи, выезжающей в относительно дикие места.
Места, в которых вызвать врача или «нагуглить» получится не всегда. Так что заходя в аптеку за компонентами для антикомариной защиты, не забудьте об антигистаминных препаратах, средствах от боли и температуры, снадобьях от болей в желудке и йоде с бинтами и пластырями. Пригодится.