Не зуди: какое средство от комаров положить в автомобильную аптечку

Уханьская зараза и не думает отступать, Сочи и Крым переполнены, а цены на отдых в родном отечестве растут не по дням, а по часам. Короче говоря, еедем не речки и озера родного края, как и в прошлом году (согласно недавнему опросу портала «АвтоВзгляд», 65% россиян именно так и планируют провести отпуск в этом году). Благо, снаряжение уже закуплено, тропы протоптаны, домочадцы смирились, а в некоторых случаях даже прониклись таким видом отдыха.

Правда, чтобы семейная лодка не дала крен, нужно к поездке тщательно подготовиться, превентивно решив самые насущные вопросы, возникающие на природе. Например, как избавиться от целых туч комаров, в изобилии населяющих каждый берег от Калининграда до Владивостока.

В голову, конечно, приходят классические средства, широко представленные на витринах всех без разбора магазинов. У них, обычно, два недостатка: стоят дорого, а работают посредственно. Либо выветриваются быстро, либо вообще не отбивают у кровососущих желания отобедать. Более агрессивные варианты, которые можно наносить только на одежду, действенны, однако часто вызывают либо аллергию, либо ожоги на коже, куда они, конечно, попадут при нанесении — мало кто на природе используют спецодежду, заранее обработанную репеллентами. Обычно это шорты и футболка с непобедимыми шлепанцами-вьетнамкам: добро пожаловать, комары, оводы и даже клещи. Но решение есть.