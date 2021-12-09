Китайская «резня бензопилой»: проходим сложный квест на машинах марки Chery

И это вполне логично, ведь тот же Tiggo 7 Pro, на которых «квестились» отраслевые журналисты и автоэксперты, вошел в ТОП-2O самых продаваемых легковых автомобилей в России по результатам осенних продаж этого года. Кроме того, на автоквесте китайцы презентовали свой новый семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro в комплектации Ultimate. Официально старт продаж этого SUV запланирован на декабрь 2021 года.
Участникам квеста предстояло, словно добрым молодцам из русских сказок, пройти различные испытания. Нужно было на время ответить на сотню каверзных вопросов от друзей и спонсоров этого соревнования, продемонстрировать мастерство владения автомобилем: на скорость пройти «змейку», причем не только передним, но и задним ходом.
А исполнить этот трюк оказалось довольно сложно, учитывая, что организаторы расставили конусы так, как не позволяют себе даже злые экзаменаторы ГАИ.
И был уж совсем не автомобильный конкурс с аккумуляторными цепными пилами Husqvarna: требовалось на глазок отпилить от бревна три «блинчика» толщиной 26,5 мм.
И команда, в которой были представители портала «АвтоВзгляд», справилась с этим заданием лучше всех. Кстати, о всех тонокостях работы с цепной пилой в зимний период вы можете узнать в нашем свежем материале здесь.
— Насыщенный событиями квест позволил не только продемонстрировать высокую технологическую составляющую автомобилей Chery, но и убедиться в эффективной работе систем помощи водителю, — говорит директор по маркетингу и рекламе компании в России Илья Алимов. — Наши машины оснащены самыми современными системами безопасности и ассистентами водителя, в чем все участники квеста могли убедиться лично, выполняя различные задания организаторов…
На память об участии в мероприятии все экипажи получили призы от партнеров премии «Автомобиль года». Наш экипаж занял третье место и до безоговорочной победы коллег из двух других экипажей нам не хватило буквально капельки везения.