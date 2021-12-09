Китайская «резня бензопилой»: проходим сложный квест на машинах марки Chery

И это вполне логично, ведь тот же Tiggo 7 Pro, на которых «квестились» отраслевые журналисты и автоэксперты, вошел в ТОП-2O самых продаваемых легковых автомобилей в России по результатам осенних продаж этого года. Кроме того, на автоквесте китайцы презентовали свой новый семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro в комплектации Ultimate. Официально старт продаж этого SUV запланирован на декабрь 2021 года.

Участникам квеста предстояло, словно добрым молодцам из русских сказок, пройти различные испытания. Нужно было на время ответить на сотню каверзных вопросов от друзей и спонсоров этого соревнования, продемонстрировать мастерство владения автомобилем: на скорость пройти «змейку», причем не только передним, но и задним ходом.