Ралли Africa Eco Race-2019: антифризовые слезы

«Газон» Шкляева и Лагуты команды «ГАЗ Рейд Спорт» под номером 409 в ходе этапа четвертого дня «встал на уши». Машина получила серьезные повреждения, но после того, как удалось опереться на землю всеми четырьмя колесами, автомобиль кое-как доковылял до бивуака.

Осмотр машины был неутешителен: разбита «морда», радиатор и бачок системы охлаждения двигателя плачут антифризовыми слезами, водитель и штурман смотрят на мир через трещины лобового стекла. В общем, руководство команды «ГАЗ Рейд Спорт» пришло к выводу, что, вероятнее всего, Шкляев с Лагутой отправятся дальше туристами: поврежденную машину организаторы Africa Eco Race обычно не допускают к соревнованиям.

Поутру у поврежденного «Газона» появился Шлессер — знаменитый Лис Пустыни. Задумчиво походил вокруг него, посвечивая фонариком. Зачем-то пнул ногой камушек, которого, возможно, касалась рука первобытного человека. После минутного раздумья вынес вердикт: «Если можете — езжайте!» Действительно, автомобили ГАЗ способны исправно нести службу даже после серьезных повреждений.