Ралли Africa Eco Race-2019: антифризовые слезы

Ралли Africa Eco Race-2019 добралось до берегов Атлантического океана. Тяжелая изматывающая дорога далась не всем. Список участников уникальной гонки сокращается с угрожающей скоростью. Не выдерживают машины, не справляются люди. Впрочем, на ралли всегда есть место подвигу.
«Газон» Шкляева и Лагуты команды «ГАЗ Рейд Спорт» под номером 409 в ходе этапа четвертого дня «встал на уши». Машина получила серьезные повреждения, но после того, как удалось опереться на землю всеми четырьмя колесами, автомобиль кое-как доковылял до бивуака.
Осмотр машины был неутешителен: разбита «морда», радиатор и бачок системы охлаждения двигателя плачут антифризовыми слезами, водитель и штурман смотрят на мир через трещины лобового стекла. В общем, руководство команды «ГАЗ Рейд Спорт» пришло к выводу, что, вероятнее всего, Шкляев с Лагутой отправятся дальше туристами: поврежденную машину организаторы Africa Eco Race обычно не допускают к соревнованиям.
Поутру у поврежденного «Газона» появился Шлессер — знаменитый Лис Пустыни. Задумчиво походил вокруг него, посвечивая фонариком. Зачем-то пнул ногой камушек, которого, возможно, касалась рука первобытного человека. После минутного раздумья вынес вердикт: «Если можете — езжайте!» Действительно, автомобили ГАЗ способны исправно нести службу даже после серьезных повреждений.
Лидер гонки Лоурье Доминик на Optimus.
Так выглядел «Газон NEXT» за 40 минут до старта на пятый день гонки. Его оперативно подлатали и машина успешно прошла всю дистанцию, обогнав при этом десяток соперников.
Перед механиками и водителями стояла задача: за 40 минут вернуть к жизни «убитую» машину. Эмоции били через край, но в итоге «Газон» под номером 409 в положенное время сорвался с линии старта и исчез в пыли саванны.
Пятый день соревнований проходил по Сахаре. Но великая пустыня здесь не похожа на картинку, нарисованную в моем мозгу еще в детстве: море барханов из песка. Нет, Западная Сахара напоминает казахскую степь — со слабой порослью зелени, которую флегматично жуют верблюды. Если летом здесь печет не по-детски, то зимой климат вполне комфортный: 20—25 градусов днем и около нуля ночью. В группу сопровождения команды «ГАЗ Рейд Спорт» входит Начальник управления продуктового планирования автозавода ГАЗ Олег Медведев. Возник законный вопрос, зачем здесь глотает сахарскую пыль человек, который отвечает за развитие продуктовой линейки:
– Дело в том, что спортивные «Газоны» и «Газели» собраны на стандартных узлах, которые используются на обычных «гражданских» автомобилях ГАЗ. Поэтому я планирую своими глазами посмотреть, насколько наши машины приспособлены для работы в тяжелых условиях, в том числе на бездорожье и в условиях жаркого климата, — поясняет Медведев. Также в сопровождении идут несколько абсолютно серийных автомобилей ГАЗ: «Соболь 4х4» и микроавтобус «Газель Next». В ходе маршрута длиной более шести тысяч километров помимо надежности и проходимости удастся оценить комфорт и удобство автомобилей ГАЗ. Так же будет время поговорить с людьми, заинтересованными в надежных машинах, но мало знакомыми с продукцией завода ГАЗ. Например, сейчас мы едем по Марокко, а в прошлом году в эту страну была поставлена опытная партия бортовых автомобилей «Газель NEXT» с однорядной и двухрядной кабиной. Уже получены национальные одобрения типа, что позволяет продавать наши машины в Марокко. Скоро будет получен такой же документ на цельнометаллические фургоны «Газель NEXT». Более того, в Марокко планируется открытие сборочного производства автомобилей ГАЗ.
– Чем отличаются автомобили ГАЗ, направляющиеся в Африку, от машин для российского рынка?
– Пакетом для жаркого климата — тут несколько инаые системы охлаждения двигателя и кондиционирования, эффективно работающие при температуре окружающего воздуха +50 градусов
Такой транспорт популярен в Марокко.
После недели гонки участники получили дневной отдых на Атлетическом океане.
Протяженность маршрута пятого дня гонки — 420 км. Трасса изобиловала трамплинами и прямыми участками, на которых можно идти на максимальной скорости. В выигрыше оказываются динамичные авто с мощными двигателями. Все ожидали, что первым опять будет экипаж Лаурье Доминика под номером 211, лидировавший на предыдущих этапах. Каково же было удивление, когда оказалось, что лучший результат пятого дня ралли Africa Eco Race показал российский экипаж братьев Куприяновых! Ранее Сергей и Александр Куприяновы выступали за КамАЗ, но в этом году отправились покорять Африку на прототипе Opirus. Куприяновы «пристреливались» и к машине, и к маршруту. Если в первые дни они занимали 12—14 места в абсолютном зачете, то по окончании первой недели стали первыми на этапе дня!
Экипаж Титова и Русова на Ford Raptor из-за поломки шаровой опоры скатился на 24-место в абсолютном зачете, занимая второе место в категории Т2 (стандартные автомобили).
Но вернемся к «Газону NEXT» под номером 409, о котором мы рассказывали в начале материала. Шкляев и Лагута не только благополучно дошли до финиша, им удалось подняться на 6 ступенек в абсолюте — 32-место и 9-е среди грузовиков. Вечером на ужине удивлялся один из организаторов гонки:
– Обычно после переворота из ралли выбывают, а вы смогли, да еще как смогли!
В категории «грузовики» произошли занятные изменения. Из-за поломки сцепления потерял лидерство Томас Томашек на Tatra. И в лидеры группы вышел экипаж под номером 404: спортивным грузовиком MAN управляет женщина Элизабет Жасинто!
Левицкий и Долгов на «Газоне NEXT» отыграли четыре ступеньки: 7-е место среди грузовиков и 30-е в абсолюте.
Не повезло Суховенко с Павловым на «Газель NEXT»: вышла из строя коробка передач. Парни спустились вниз на 8 позиций в общем зачете — 36-е место и 15-е в своей группе Т1.
А вообще «Газель NEXT» может отлично проявить себя на сложных серпантинах. Это машина для маневренной гонки. Длинные многокилометровые прямики, на которых есть возможность идти на максимальной скорости, не особо выгодны для этого автомобиля, поскольку у конкурентов объем мотора вдвое, а то и втрое превышает газелевский. Но все же экипажу Игнатова/Чумака, идущему на этом авто, удалось подняться на две ступеньки: 34 место в общем зачете и 14-е в своей группе. И это несмотря на то, что ребята потеряли время, тащив на буксире «Газель NEXT» Суховенко с поломанной КП.
Организаторы дали участникам ралли дневной отдых на берегу Атлантического океана в Западной Сахаре. Пилоты и штурманы отдыхают, а механики пашут сутки напролет. Начинается Мавритания: зыбучие пески и огромные барханы. Это уже настоящая Сахара!