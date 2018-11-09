Volkswagen намерен строить очень дешевые электрокары

На сегодняшний день VW говорит о производстве 200 000 «зеленых» автомобилей на модульной платформе MEB, сообщает издание Reuters, ссылаясь на источник в руководстве концерна. Тем самым немцы хотят переиграть американского конкурента Tesla, который сейчас предлагает свою самую бюджетную модель за 35 000 долларов.

Переход от классических автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к машинам, работающим от батареек, обойдется Volkswagen потерей 1400 рабочих мест к 2020 году. Дело в том, что на сборку электрокара требуется гораздо меньше времени, чем на производство обычной легковушки. Кроме того, часть вакансий уйдет к производителям аккумуляторов. Кстати, самый большой из 126 европейских заводов по производству ДВС — это предприятие Volkswagen в Касселе.

Стоит напомнить, что не так давно компании Audi, входящей в концерн VW AG, пришлось согласиться на санкции в 800 млн. евро за фальсификацию данных о содержании вредных веществ в выхлопе дизельных моторов. Производителя оштрафовали на пять миллионов евро за несоблюдение законов и еще на 795 млн. — за незаконное получение денежной выгоды.