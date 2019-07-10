Электрокар Volkswagen ID.R побил очередной рекорд скорости

За штурвалом Volkswagen ID.R был Ромен Дюма — чемпион мира по автогонкам на выносливость, победитель соревнования 24 часа Ле-Мана и других автомарафонов. Француз, управляя электрокаром с парой моторов общей мощностью 680 л. с., преодолел дистанцию в 1,86 км за 39,90 с. Это на 1,7 с быстрее абсолютного рекорда 1999 года, чьим автором был немец Ник Хайдфельд за рулем McLaren-Mercedes MP4/13, вооруженного двигателем внутреннего сгорания с отдачей в 780 «лошадей».

Напомним, Volkswagen ID.R дебютировал в июне 2018 года на знаменитых соревнованиях по восхождению на гору Пайкс-Пик в США, штат Колорадо. Там же на имя экологически чистого спорткара записали первый абсолютный рекорд: электроболид перегнал Peugeot 208 T16 Pikes Peak, который стал первым в 2013 году под управлением Себастьена Леба. А 3 июня 2019 года ID.R побил рекорд электрокаров на Нюрбургринге. В обоих случаях за рулем находился Ромен Дюма.

Кстати, в начале июля еще один представитель «зеленого» семейства ID. удостоился награды. Приз зрительских симпатий получил маленький VW ID. Buggy на конкурсе элегантности в Шантийи.