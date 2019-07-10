На новой Toyota Supra в России сможет покататься любой желающий

Toyota Supra пятого поколения покажется перед россиянами в своей «естественной среде обитания» — на четвертом этапе Российской дрифт-серии RDS GP. Соревнования пройдут на гоночном треке в Мячково в ближайший уик-энд 13 и 14 июля.

Спорткупе будет в свободном доступе в специальной зоне Toyota, обустроенной на территории автодрома. Там автомобиль можно разглядеть во всех подробностях. Кроме того, поклонники марки получат возможность прокатиться на «Супре», правда, на пассажирском месте с опытным пилотом за рулем.

Напомним, Supra уже успела поучаствовать в марафоне «24 часа Нюрбургринга» и в североамериканских гонках NASCAR Xfinity. Сердце «горячей» «двухдверки» — трехлитровая турбовая рядная «шестерка» мощностью 340 л. с. с максимальным крутящим моментом в 500 Нм. В паре с мотором выступает восьмидиапазонный «автомат». Кстати, «японка» унаследовала архитектуру и силовую установку от «баварца» BMW Z4.

Но новая модель будет не единственной легендой в Мячково. Рядом с ней организаторы поставят Toyota Supra A80 предыдущей генерации, ушедшую на покой 17 лет назад.