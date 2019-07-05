В России стартовали продажи нового Toyota Hiace

Микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения, дебютировавший в конце зимы на Филиппинах, вытянулся на 535 мм (до 5915 мм). Его колесная база подросла на 750 мм и теперь достигает 3860 мм. Вместе с тем расширилось и внутреннее пространство: салон вмещает 13 человек, а не 12, как ранее. Кроме того, пассажиры получили больше места для ног, а дверной проем расширился. Плюс, внутри стало значительно тише за счет новой компоновки мотора.

Свежий Hiace оснастили независимой пружинной подвеской Макферсона спереди и рессорной — сзади. В движение фургон приводится 2,8-литровой турбодизельной «четверкой» мощностью 150 л. с. Мотор сочетается с шестискоростным «автоматом».