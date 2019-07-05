В России стартовали продажи нового Toyota Hiace

Микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения, дебютировавший в конце зимы на Филиппинах, вытянулся на 535 мм (до 5915 мм). Его колесная база подросла на 750 мм и теперь достигает 3860 мм. Вместе с тем расширилось и внутреннее пространство: салон вмещает 13 человек, а не 12, как ранее. Кроме того, пассажиры получили больше места для ног, а дверной проем расширился. Плюс, внутри стало значительно тише за счет новой компоновки мотора.
Свежий Hiace оснастили независимой пружинной подвеской Макферсона спереди и рессорной — сзади. В движение фургон приводится 2,8-литровой турбодизельной «четверкой» мощностью 150 л. с. Мотор сочетается с шестискоростным «автоматом».
Как рассказала пресс-служба бренда, модель оценили на пять звезд в результате краш-тестов Австралийской программы оценки новых автомобилей ANCAP (Australasian New Car Assessment Program). Создавая авто нового поколения, инженеры увеличили жесткость кузова Toyota Hiace, при этом увеличив площадь деформации кузовных деталей. По умолчанию новинка комплектуется фронтальными айрбэгами, ABS, системами курсовой устойчивости, экстренного торможения и распределения тормозных усилий.
Ценник стартует от 3 043 000 рублей. Кстати, будет еще и девятиместный «Хайэйс» в версии VIP с задней пружинной подвеской и богатой начинкой. Его прайс пока не озвучивается.