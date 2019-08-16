Американцы представили серийный внедорожник с клиренсом 400 мм

Двухместный багги SCG Boot возник не из воздуха. По сути, это современная версия Hurst Baja Boot, построенного в 1967 году автогонщиком Вином Хикки. К слову, с 2010 года сей вездеход принадлежит Джеймсу Гликенхаусу — главе SCG, а по совместительству кинопродюссеру и режиссеру.

SCG Boot построен специально для участия в популярной в Соединенных Штатах внедорожной гонке Baja 1000, которая состоится в ноябре. Внешне новый автомобиль сильно смахивает на свой ретро-прототип, но спроектирован, как говорится, «с чистого листа».

В базовом варианте он получит 6,2-литровый «джиэмовский» мотор мощностью 650 л. с. На вооружении авто — раллийные амортизаторы Fox, 37-дюймовые шины BFGoodrich All-Terrain и тормоза Wilwood Dynapro. Дорожный просвет Boot — 394 мм, а ход подвески — более 480 мм.

Гоночный Boot создан не в единственном экземпляре, и уже было продано целых пять! Нет, не тысяч, а штук.

Кстати, в 2020 ребята из SCG планируют построить авто в четырехместном исполнении, обещая вроде бы даже много комфорта и тонну опций.