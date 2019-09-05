Культовый родстер Mazda MX-5 побил мировой рекорд по числу крутых поворотов

Рекордный заезд случился в австрийском Тироле на Ледниковой дороге Каунерталь. Машиной управляли четыре гонщика: Синди Аллеманн, Ян Шпис, Стефан Новицки и Ник Шелле. Пилоты сменяли друг друга через каждый час. За полсуток было сделано 2900 шпилек. Хотя для того, чтобы рекорд защитали, хватило бы и 1500 поворотов. Немаловажную роль в победе сыграли верно подобранные покрышки: Mazda MX-5 «обули» в шины P Zero Asimmetrico Pirelli из серии Pirelli Collezione.

Кстати, в августе компания Pirelli выпустила очередной «горячий» календарь, который, вопреки ожиданиям, оказался не таким уж и «горячим», немного разочаровав сильную половину человечества. Все подробности о съемках легендарного календаря узнал портал «АвтоВзгляд» и поделился со своими читателями здесь.