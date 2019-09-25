Корейцы начали тестировать новый Hyundai Veloster

Hyundai Veloster N ETCR, дебютировавший в середине сентября на Франкфуртском моторшоу, уже провел один уикенд на треке Хунгароринг под Будапештом — так называемом Венгерском кольце, входящим в календарь Формулы-1, а также серий WTCR и TCR Europe.

— На примере i30 N TCR и Veloster N TCR мы показали, что способны выпускать очень сильные автомобили в классе Touring Car, — заявил директор Hyundai Motorsport Андреа Адамо. — Я уверен, что наши инженеры смогут подготовить еще один гоночный автомобиль-победитель.

Стоит отметить, что электрический Veloster N ETCR первым в истории марки получил шасси со среднемоторной компоновкой, задним приводом, а еще с аккумулятором в днище и задней подвеской на двойных поперечных рычагах.

Напомним, мультибрендовая серия ETCR — новый игрок в мире гонок. И в следующем году пройдут первые соревнования. Официальная презентация проекта прошла на автодроме в Барселоне осенью 2018 года.