Гоночные КАМАЗы примеряют кабины нового поколения

Серия К5 — это кабины, который по элементам каркаса и наружным панелям идентичны кабинным модулям Mercedes-Benz Actros. Они уже ставятся на седельные тягачи 54901, но вскоре их примерят самосвалы из Набережных Челнов.

Правда, для строительной техники заготовлена компактная версия кабины: более узкая и низкая, без спального отсека. Её выпуск сейчас осваивают на КАМАЗе, и в самом ближайшем будущем она появится на серийных машинах.

Эти же кабины рассчитывает получит КАМАЗ-мастер. Но, разумеется, для спортивной техники модуль придётся доработать и усилить. Закончить работы команда рассчитывает до конца этого года. Так что есть шанс, что на старт «Дакара-2020» российский коллектив выйдет уже на обновлённых грузовиках.