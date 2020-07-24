Гоночные КАМАЗы примеряют кабины нового поколения

Фото: КАМАЗ
Как рассказали «АвтоВзгляду» представители команды «КАМАЗ-мастер», в этом году коллектив планирует радикально изменить облик гоночных грузовиков. Сейчас для спортивной техники используется кабина старого образца, но уже скоро начнётся примерка новых кабинных модулей так называемой серии К5.

Серия К5 — это кабины, который по элементам каркаса и наружным панелям идентичны кабинным модулям Mercedes-Benz Actros. Они уже ставятся на седельные тягачи 54901, но вскоре их примерят самосвалы из Набережных Челнов.

Правда, для строительной техники заготовлена компактная версия кабины: более узкая и низкая, без спального отсека. Её выпуск сейчас осваивают на КАМАЗе, и в самом ближайшем будущем она появится на серийных машинах.

Эти же кабины рассчитывает получит КАМАЗ-мастер. Но, разумеется, для спортивной техники модуль придётся доработать и усилить. Закончить работы команда рассчитывает до конца этого года. Так что есть шанс, что на старт «Дакара-2020» российский коллектив выйдет уже на обновлённых грузовиках.

новинки рынка, новая модель, автоспорт
24 июля 2020
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