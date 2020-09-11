«Золото Кагана»-2020: ралли против киберспорта

Спортсмены, как и все мы, несколько месяцев отдыхали на карантине и астраханская гонка показала, что многим нужно «вкатиться». Может ли киберспорт стать реальной альтернативой настоящему ралли?
Конечно, многое зависит от машины. Команда «КАМАЗ Мастер» получает внушительное финансирование от государства и имеет возможность создавать настоящие грузовые гоночные болиды. Понятно, что деталей от обычных серийных автомобилей в таких болидах практически нет. Поговаривают, что серийным остается только шильдик КАМАЗ.
Спортивные КАМАЗы обладают солидными характеристиками и на всех парах прут даже там, где все остальные спортсмены вынуждены притормаживать. В результате получается, что команда «КАМАЗ Мастер» выглядит обособленно, и по сути за первое место борется сама с собой — слишком разные технические возможности.
Такая машина безо всяких проблем на высокой скорости несется даже по исключительно ухабистой дороге и основным критерием в выборе скорости становится болевой порог экипажа. Несмотря на амортизацию кабины и сидений, нагрузки на человеческий организм оказываются запредельными, на уровне перегрузок летчиков истребителей. Но все же астраханские пески выбивают дух даже из спортивных КАМАЗов, которые практически не ломаются.
Так, экипаж Эдуарда Николаева проехал зону сервиса, но минут через 20 вернулся — проблемы с тормозами. Завис в степи и КАМАЗ Айрата Мардеева. Экипаж колдовал над машиной, но до сервиса все же добрался самостоятельно. Похоже та же проблема. И Эдуард Николаев, и Айрат Мардеев — прославленные чемпионы, но сейчас занимают 6-е и 7-е места.
Особенность Астрахани 2020-го года в том, что предыдущие соревнования были лишь в феврале — семь месяцев перерыва. У одних машины просто стояли, что тоже не очень хорошо — любой опытный механик скажет, что после простоев вылезают нежданные болячки. Другие наоборот, вынужденный простой использовали с пользой.
– За время карантина мы смогли построить новый автомобиль, — рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Основное отличие — пружинная подвеска и А-образные продольные рычаги. В результате добились великолепной кинематики подвески и увеличения ее ходов. Разумеется, в пределах допустимого — 350 мм спереди и сзади. На все машины к гонке «Золото Казана» установили новые амортизаторы — более мощные и имеющие возможность регулировки в трех диапазонах. Для настройки амортизаторов у нас сейчас есть специальный стенд и нет необходимости совершать огромное количество прогонов в реальных условиях. С новой подвеской и амортизаторами мы получили возможность далеко и высоко прыгать.
– Поработали и с моторами, — продолжает Вячеслав Субботин. — Совместно с инженерами Cammins мы доработали головку блока одного двигателя, поставили другой распредвал — теперь мотор хорошо работает не только «внизу», но и на высоких оборотах. Разработали новую систему выпуска. Изменили подвеску силового агрегата — убрали вибрации и экипажу стало гораздо комфортнее. А для песков мы установили на машины мощные гидроопоры — как же нам не хватало их в страшных песках Сахары в ходе ралли «Африка Эко Рейс»!
– Заменили рулевую колонку. Машины скинули примерно 100 кг. У нас сейчас много элементов сделано из карбона — двери, крыша, капот. Кстати, использование полимерных материалов — общая тенденция развития автомобилей ГАЗ. А вишенкой на торте стала новая комбинация приборов — более ясная и информативная. Как видите, времени зря не теряли!
Стоит отдельно сказать о пилотах. Считается, что для поддержания квалификации пилоту нужно полноценно тренироваться каждую неделю-две. Лучше, конечно, чаще, но не всегда есть возможность — слишком велика стоимость каждой такой тренировки. В этом году был длительный перерыв, когда соревнований не было вообще. Табу наложили в том числе и на тренировки.
В общем, сиди дома и нос на улицу не высовывай. Некоторые пилоты в целях повышения квалификации гоняли на тренажерах. Но все же компьютер не может быть полноценной заменой гонке на автомобиле. Если на компе кибер-спортсмен контролирует обстановку только визуально, то в настоящей кабине ощущения иные — пилот чувствует направления передвижения автомобиля всем телом. В результате алгоритм его поведения существенно отличается от игры на компьютере.
Так может быть в компьютерных тренажерах вообще нет пользы?
– Сложно сказать, комментирует пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. Давайте порассуждаем — если теннисист в силу каких-то причин не имеет возможность тренироваться на большом корте, то стоит ли ему играть в настольный теннис? В любом случае, это тренирует реакцию, но все же полноценной заменой большому теннису не будет — иные нагрузки, иные движения. К тому же, при сравнении компьютерной игры и настоящего ралли стоит учесть разную ответственность. На настоящей трассе ошибка чревата очень серьезными последствиями, а в компьютере всегда есть возможность начать с начала.
Алексей как в воду глядел. На второй день он мчался по следам КАМАЗа, но яма, которую КАМАЗ легко преодолел, оказалась очень сложной для «Газели». Погнули рычаг, пришлось ремонтироваться в поле. Но все же машины ГАЗ держатся в середине турнирной таблицы, что очень неплохой результат при борьбе с такими именитыми участниками.
Первое место в общем зачете после первых двух дней занимает экипаж команды «КАМАЗ Мастер» в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Илигиза Ахметзянова.
Дальше спортсмены будут штурмовать настоящие пески. В том числе, знаменитые астраханские барханы «Африка» и «Большой брат».