«Золото Кагана»-2020: ралли против киберспорта

Спортсмены, как и все мы, несколько месяцев отдыхали на карантине и астраханская гонка показала, что многим нужно «вкатиться». Может ли киберспорт стать реальной альтернативой настоящему ралли?

Конечно, многое зависит от машины. Команда «КАМАЗ Мастер» получает внушительное финансирование от государства и имеет возможность создавать настоящие грузовые гоночные болиды. Понятно, что деталей от обычных серийных автомобилей в таких болидах практически нет. Поговаривают, что серийным остается только шильдик КАМАЗ.

Спортивные КАМАЗы обладают солидными характеристиками и на всех парах прут даже там, где все остальные спортсмены вынуждены притормаживать. В результате получается, что команда «КАМАЗ Мастер» выглядит обособленно, и по сути за первое место борется сама с собой — слишком разные технические возможности.

Такая машина безо всяких проблем на высокой скорости несется даже по исключительно ухабистой дороге и основным критерием в выборе скорости становится болевой порог экипажа. Несмотря на амортизацию кабины и сидений, нагрузки на человеческий организм оказываются запредельными, на уровне перегрузок летчиков истребителей. Но все же астраханские пески выбивают дух даже из спортивных КАМАЗов, которые практически не ломаются.

Так, экипаж Эдуарда Николаева проехал зону сервиса, но минут через 20 вернулся — проблемы с тормозами. Завис в степи и КАМАЗ Айрата Мардеева. Экипаж колдовал над машиной, но до сервиса все же добрался самостоятельно. Похоже та же проблема. И Эдуард Николаев, и Айрат Мардеев — прославленные чемпионы, но сейчас занимают 6-е и 7-е места.