Тест-драйв JAC T6: по дворянским гнездам верхом на «колхознике»

На российском рынке этот добрый «колхозник» — второй по доступности пикап после народного героя UAZ «Патриот». Цена «китайца» стартует от 1 399 000 рублей. В сравнении со своим ульяновским конкурентом, JAC T6 не выглядит совсем уж простолюдином, но и на белую кость он все же не тянет. Тот факт, что он отдаленно напоминает Toyota Hilux VII поколения вполне объясним — конструкция рамы и подвесок у этих автомобилей почти идентична. Согласитесь, образец вполне достойный для заимствования.
Гость из Поднебесной не только гармонично вписывается в подмосковный пейзаж, но и вызывает уважение на дорогах, благодаря своим выдающимся размерам — 5325x1880x1830 мм. Впечатляют и габариты грузового отсека — 1520х1520х450 мм.
Под капотом китайского пикапа прячется 177-сильная «турбочетверка», которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой». С таким арсеналом он чувствует себя, как рыба в воде не только в тесных каменных джунглях, но и на свободном загородном шоссе. В этом мы убедились, отправившись по Ленинградке в сторону славного города Солнечногорска.
Среди дворянских гнезд
Если в Солнечногорске на 66-м километре М10 свернуть направо на Вертлинское шоссе, то через 18 км попадете в вотчину дворян Таракановых, которым принадлежали эти живописные просторы с XVII века. Деревня, где располагалось их семейное гнездо, до сих пор так и называется — «Тараканово». К сожалению, помещичий дом до наших дней не устоял, зато от усадебного ансамбля остались Михайло-Архангельская церковь XVIII века, земская школа, ландшафтный пруд и часть парка. Храм знаменит тем, что в 1903 году там венчался поэт Александр Блок и Любовь Менделеева — дочь великого русского ученого.
Но совсем подробно об Александре Блоке можно узнать в его собственном поместье Шахматово, которое находится всего в трех километрах от Тараканово. Здесь восстановлен усадебный дом, где размещена музейная экспозиция, флигель, каретный сарай, амбар, погреб, кухня, конюшня, изба управляющего. Кроме построек воссоздан и весь окружающий ландшафт, включая живописный парк с темными аллеями и цветочными клумбами.
А если вернуться в Тараканово и проехать еще 12 км на северо-запад, то можно зайти «в гости» к тестю Александра Блока — самому Дмитрию Ивановичу Менделееву. Имение Боблово было куплено великим ученым в 1865 году, и с тех пор постепенно разрасталось новыми постройками и служило ему настоящей творческой лабораторией. До наших дней сохранился дом совладельца усадьбы — профессора Санкт-Петербургского Технологического института Николая Ильина, где с 1987 года открыт музей Менделеева.
Но в эти места можно приехать даже ради того, чтобы просто прогуляться по парку, который был разработан при участии художников А. И. Куинджи, Н. А. Ярошенко и самого Д. И. Менделеева. Здесь сохранились тополевая, лиловая и вязовая аллеи. Усадьба Боблово расположена на высоком холме, откуда открываются грандиозные виды на рельефные просторы Клинско-Дмитровской гряды. Благодаря живописному окружающему ландшафту, проехаться по указанному маршруту — сплошное удовольствие.
«Рабочая лошадка»
JAC T6 совсем не терялся ни на ровной федеральной автостраде, ни на волнообразном профиле дорог местного назначения, всюду стабильно выдерживая заданную траекторию и демонстрируя отменную плавность хода. Но благодаря откровенно жесткой подвеске, «китаец» даже на мелких повреждениях провинциального асфальта далеко не всегда проявлял деликатность по отношению к пассажирам заднего ряда. Потряхивало ощутимо.
Зато при обгоне грузовиков авто ведет себя предельно предсказуемо, не давая повода усомниться в адекватной динамике бензиновой 177-сильной «турбочетверки». Мотор послушно активизируется с самых низов, при этом не теряя задора и на верхах. Руль хоть и пустоват, но больших проблем с настройками нет, так что управляемость Т6 вполне можно считать комфортной.
Что касается технической начинки пикапа, то производитель использовал здесь компоненты известных производителей: блок управления мотором — от Delphi, ABS — от Bosch, раздаточная коробка — от Borg Warner. О происхождении 2-литрового турбомотора официальная история умалчивает.
JAC T6 с дорожным просветом в 200 мм доступен у нас только с системой полного привода part-time с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. Так что с таким арсеналом нам ничто не мешало при необходимости смело форсировать на грунт.
Все для человека
Общение водителя с JAC T6 облегчают такие приятные опции, как бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки и контроль давления в шинах. При этом китайские инженеры и дизайнеры старались мастерски замаскировать признаки, выдающие принадлежность машины к бюджетному сегменту. Зато недорогой пластик и плотная дерматиновая обивка по всем своим внешним признакам дает основания надеяться на долговечность. Да и никаких ляпов в сборке салона во время теста обнаружено не было.
К услугам водителя предлагается 7-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, транслирующий изображение с камеры заднего вида, мультируль, вместительный бокс между передними сидениями и два подстаканника на центральном тоннеле. Имеется также USB-порт и 12-вольтовая розетка.
С недостатком места в этой «квартире» нет проблем ни сзади, ни спереди, но посадка для рослого водителя может показаться слишком высокой. К сожалению, руль регулируется только по высоте.
Бесспорно, бензиновый JAC T6 с ценой 1 399 000—1 449 000 рублей в качестве альтернативы российскому пикапу от ульяновского производителя смотрится вполне достойно. Среди его основных козырей — комфортное управление, вменяемая динамика, вместительный грузовой отсека и выигрышный внешний вид. В то же время «китаец» уступает УАЗу скудным списком доступных опций, что в теории поправимо. Главное, чтобы об этом догадался производитель…