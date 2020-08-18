Тест-драйв JAC T6: по дворянским гнездам верхом на «колхознике»

На российском рынке этот добрый «колхозник» — второй по доступности пикап после народного героя UAZ «Патриот». Цена «китайца» стартует от 1 399 000 рублей. В сравнении со своим ульяновским конкурентом, JAC T6 не выглядит совсем уж простолюдином, но и на белую кость он все же не тянет. Тот факт, что он отдаленно напоминает Toyota Hilux VII поколения вполне объясним — конструкция рамы и подвесок у этих автомобилей почти идентична. Согласитесь, образец вполне достойный для заимствования.

Гость из Поднебесной не только гармонично вписывается в подмосковный пейзаж, но и вызывает уважение на дорогах, благодаря своим выдающимся размерам — 5325x1880x1830 мм. Впечатляют и габариты грузового отсека — 1520х1520х450 мм.

Под капотом китайского пикапа прячется 177-сильная «турбочетверка», которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой». С таким арсеналом он чувствует себя, как рыба в воде не только в тесных каменных джунглях, но и на свободном загородном шоссе. В этом мы убедились, отправившись по Ленинградке в сторону славного города Солнечногорска.