«Газель Next» в ралли-рейде «Сибирский тракт»: 33 несчастья

Зеленый пикап Игнатова и Павлова — шестой в абсолюте и четвертый в своеем классе «Суперпродакшн». Рядышком сокомандники Суховенко/Чапаев на белом пикапе «Газель Next» — они седьмые в абсолюте и первые в категории «Рейд-спорт». Белый фургон Потапова и Нежнова — 12-е в абсолюте и второй в «Рейд-спорт». Я со штурманом Курносовым– 21 абсолюте и в 6-й в классе «Рейд-спорт». Но это нам замена колес сказалась, завтра будем нагонять….

Гонка сложная. Особенно тяжело пришлось экипажу Потапова и Нежного. После пролога на жеребьевке Потапов взял первый номер. Возможно, он полагал, что его затем перехватят другие. Однако народ ухмыльнулся, сказал «ма-ла-дец!!!» и Потапову пришлось стартовать первым. Идти, так сказать, бульдозером. Это и повышенная нагрузка на двигатель, и снижение скорости, и изматывающая работа экипажа в конце концов! После гонки ребята были просто измочалены и Потапов сказал, что больше первым не поедет никогда.

Лучший результат гонки показал экипаж Андрей Н. и Владимир Н. Им нужно гнать. Совсем рядом идет экипаж Алексея Домановского и Александра Щанова на Nissan NP300.

Напряженная борьба — в категории Т3 среди мотовездеходов. Первым пришел экипаж Алексея Шмотьева. За ним совсем рядом — отстав всего на 32 секунды — финишировал экипаж Вадима Федотова. Не смог пройти трассу мотовездеход Бориса Гадасина — полетели катушки зажигания, а нужной детали в запасе не оказалось. Как следствие — поездка на эвакуаторе и 9 часов штрафного времени.