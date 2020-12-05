«Газель Next» в ралли-рейде «Сибирский тракт»: 33 несчастья

На второй день организаторы ралли запланировали два кольцевых спецучастка протяженностью по 147 километров каждый. Всего участникам пришлось намотать более 400 км, из которых 297 — спортивная трасса, которую проходили на пределе технических и человеческих возможностей.
– Снег всегда опасен, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин (в' этой гонке, кстати, Вячеслав сам выступает пилотом на спортивной «Газель Next» — ред.) — Больших снегопадов нет, но ветер наметает сугробики, под которыми может скрываться опасность. Мы немного решили срезать и налетели на спрятавшийся под снегом старый телеграфный столб. Пропороли два колеса, да еще, ко всему прочему, машина стояла под уклоном, не так-то просто поддомкратить. Поднимаем, что сваливаемся. В общем, кое-как, с десятой попытки, все же смогли поменять колеса. И все на морозе за двадцать градусов и пронизывающем ветре. Пока ремонтировались, рядом проехал экипаж Антона Мельников и Антона Николаева из Novgorodautosport и напоролись на этот же лежащий столб! Они пропороли одно колесо, но решили не менять и оставшиеся 60 км трассы ковыляли на трех. Понятно, день тяжелый. Но я доволен. Наша команда выступила хорошо…
Зеленый пикап Игнатова и Павлова — шестой в абсолюте и четвертый в своеем классе «Суперпродакшн». Рядышком сокомандники Суховенко/Чапаев на белом пикапе «Газель Next» — они седьмые в абсолюте и первые в категории «Рейд-спорт». Белый фургон Потапова и Нежнова — 12-е в абсолюте и второй в «Рейд-спорт». Я со штурманом Курносовым– 21 абсолюте и в 6-й в классе «Рейд-спорт». Но это нам замена колес сказалась, завтра будем нагонять….
Гонка сложная. Особенно тяжело пришлось экипажу Потапова и Нежного. После пролога на жеребьевке Потапов взял первый номер. Возможно, он полагал, что его затем перехватят другие. Однако народ ухмыльнулся, сказал «ма-ла-дец!!!» и Потапову пришлось стартовать первым. Идти, так сказать, бульдозером. Это и повышенная нагрузка на двигатель, и снижение скорости, и изматывающая работа экипажа в конце концов! После гонки ребята были просто измочалены и Потапов сказал, что больше первым не поедет никогда.
Лучший результат гонки показал экипаж Андрей Н. и Владимир Н. Им нужно гнать. Совсем рядом идет экипаж Алексея Домановского и Александра Щанова на Nissan NP300.
Напряженная борьба — в категории Т3 среди мотовездеходов. Первым пришел экипаж Алексея Шмотьева. За ним совсем рядом — отстав всего на 32 секунды — финишировал экипаж Вадима Федотова. Не смог пройти трассу мотовездеход Бориса Гадасина — полетели катушки зажигания, а нужной детали в запасе не оказалось. Как следствие — поездка на эвакуаторе и 9 часов штрафного времени.
– Сегодня у всех экипажей была проблема — потело стекло, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Снег попадает на печку, в виде пара оказывается в кабине и оседает на стекле. И я, и штурман притянуты ремнями к сиденьям и до стекла не дотянешься. Кое-как процарапал смотровую щель. В качестве инструмента использовал дорожную книгу штурмана. Но ехать тяжело. Видимость как в танке второй мировой, а скорость далеко за сотню. И вдруг вспомнил, что у меня же есть привычный аксессуар нашего коронавирусного времени — спиртовой санитайзер! Побрызгал на стекло — туман исчез! В общем, в перерыве между спецучастками на спиртосодежащие баллончики был очень высокий спрос!..
Финальный день соревнований — 5 декабря. Трасса состоит из двух кругов протяженностью по 105 км каждый. Именно в этот день определят чемпионов!