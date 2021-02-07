Баха «Северный лес-2021»: никогда не сдаваться

Особенно тяжко пришлось лидеру гонки Владимиру Васильеву. Он стартовал первым, дорогу было видно очень плохо. Приходилось максимально напрягать зрение, чтобы выявить нюансы дороги, сокрытые снегом. Владимир даже надел желтые очки, которые повышают контрастность восприятия, но все равно ему приходилось туго. Как известно: кто-то теряет, кто-то находит. Соперникам Васильева было легче — они мчались уже по следам. Поэтому Андрей Новиков продемонстрировал лучшее время на первых трех спецучастках.
- Второй день бахи Северный лес состоял из шести спецучастков, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. На ралли-рейдах привыкаешь к большим пробегам, и такие короткие спецучастки иногда оказывают неудобными. Так сегодня произошло с нами: вскоре после старта пробили колесо. До финиша километров семь, ехать на пробитом колесе неразумно — сплошные ухабы, только машину разобьешь. Пришлось колесо менять. На работу ушло 12 минут, а максимальное время прохождения участка — 20 мин. Понятно, что в положенное время не уложились и получили пенализацию. Обидно, на большом участке мы бы и не заметили такое потерянное время. Впрочем, в нашей категории R Sport чемпионата страны мы идем хорошо и лидерства не потеряли. Мы по-прежнему далеко впереди соперников.
Владимир Васильев блестяще выступил во второй половине дня. Он обошел всех соперников, но все же по итогам дня оказался вторым. Однако Васильев остается лидером гонки, первый день он финишировал с хорошим запасом.
Блестящие результаты продемонстрировал экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева: на «Газели Некст», собранной на серийных узлах и агрегатах им удается на равных бороться с мощными и дорогостоящими прототипами. Сейчас Суховенко занимает четвертое место абсолюта как в Чемпионате России, так и в Кубке мира!
Между лидерами идет жесткая борьба. Совершенно иная атмосфера среди участников, которые изначально не претендовали на призовые места. А таковые всегда присутствуют в любом чемпионате. Даже в таких сложных ралли-марафонах, как Дакар или Africa Eco Race едут так называемые «туристы». Фактически они проповедуют известный советский спортивный принцип: «Главное — не победа, главное — участие».
Похоже, примерно такие побуждения привели в Россию немецкий женский экипаж. Мы вчера уже рассказывали об эффектной Линде ван де Марс — пилоте экипажа № 615. Вчера она хорошо приложила свою Toyota Land Cruiser об дерево, сегодня приключения продолжались. Вот что рассказала Линда организаторами Бахи Северный лес: «Мне так стыдно за то, как мы ехали. Я настолько привыкла всегда быть в первой десятке, а Toyota Land Cruser 200 оказалась совсем не моей машиной.
- Я не могу с ней справиться, она вырывается из рук. И мне вообще обидно до слез, потому что это просто невероятная трасса, и я понимаю, насколько круто было бы прокатить ее на багги. Но я рулю этой тяжелой машиной и чувствую себя, как грузовик технической поддержки, которому только бы до финиша докатиться. Мы вытянули две машины на первом спецучастке, на втором уже они нас тянули. Это ещё один Toyota Land Cruser 200. Так что мы уже подружились, пока ехали по спецучастку. Надеюсь, сегодня мы до финиша доедем!»
Линде ван де Марс крайне недовольна своим автомобилем Toyota Land Cruser 200 и жалеет, что выбрала его для гонки.
Проблем было много. Вскоре после старта вылетел с трассы Денис Кротов. Он завис на бруствере, пришлось его вытаскивать. На помощь пришел экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» — Алексей Игнатов и Евгений Павлов. Впрочем, у Дениса Кротова проблемы продолжались — он оторвал колесо. Полетела коробка передач у багги Юрий Аршанский — похоже, он выбыл из гонки. Не смог тронуться Андрей Сушенцов — видимо, вместо зимнего дизельного топлива на АЗС им залили летнее. Развалилась трансмиссия у Серджио Галетти.
Мы вчера рассказывали, что уже в первый день гонки в серьезную аварию попал прославленный российский гонщик Сергей Успенский — улетел в снег и оторвал колесо. Финишировать не смог, ночью механики не сомкнули глаз, но все же смогли восстановить машину.
И Успенский показал, что настоящий боец сражается до конца. Стартовал с 16-го места и смог улучшить свою позицию. Настоящие чемпионы знают известную истину: «Проигрывает не тот, кто слабее, а тот, кто сдается первым!»