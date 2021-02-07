Баха «Северный лес-2021»: никогда не сдаваться

Особенно тяжко пришлось лидеру гонки Владимиру Васильеву. Он стартовал первым, дорогу было видно очень плохо. Приходилось максимально напрягать зрение, чтобы выявить нюансы дороги, сокрытые снегом. Владимир даже надел желтые очки, которые повышают контрастность восприятия, но все равно ему приходилось туго. Как известно: кто-то теряет, кто-то находит. Соперникам Васильева было легче — они мчались уже по следам. Поэтому Андрей Новиков продемонстрировал лучшее время на первых трех спецучастках.

- Второй день бахи Северный лес состоял из шести спецучастков, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. На ралли-рейдах привыкаешь к большим пробегам, и такие короткие спецучастки иногда оказывают неудобными. Так сегодня произошло с нами: вскоре после старта пробили колесо. До финиша километров семь, ехать на пробитом колесе неразумно — сплошные ухабы, только машину разобьешь. Пришлось колесо менять. На работу ушло 12 минут, а максимальное время прохождения участка — 20 мин. Понятно, что в положенное время не уложились и получили пенализацию. Обидно, на большом участке мы бы и не заметили такое потерянное время. Впрочем, в нашей категории R Sport чемпионата страны мы идем хорошо и лидерства не потеряли. Мы по-прежнему далеко впереди соперников.