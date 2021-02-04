Баха «Северный лес-2021»: женские дела в мужской компании

Напомним, что это первая баха года. Первая как в Чемпионате России, так и в Кубке мира. В общей сложности заявлено около сорока участников, среди которых лучшие спортсмены России.
Под 201-м номером выступает прошлогодний победитель «Северного леса» Владимир Васильев (штурман — Алексей Кузьмич). Оба спортсмена в январе этого года в разных экипажах прошли Дакар и прибыли в заснеженные российские леса после песков Саудовской Аравии.
На старт выйдут и другие известные российские спортсмены — братья Новиковы, Денис Кротов, Константин Жильцов, действующий чемпион Евгений Суховенко («ГАЗ Рейд Спорт») и его товарищ по команде Алексей Игнатов. Любопытно, что в ралли-рейдах все больше участников женского пола.
Понятно, что сейчас немало барышень готовы зайти в горящую избу — мужества им не занимать. Но для таких операций, как выкапывание завязшей машины, остановки коня на скаку или даже банальной замены колеса требуется физическая сила. И сила, скажу я вам, немалая.
Одно колесо весит 30—40 кг, а если машина засела, то нужно перелопатить (в буквальном смысле слова) кубометры грунта. В общем, задача сложная и трудновыполнимая даже для «солдата Джейн». И еще учтите протяженность ралли-рейдов — ежедневно 200—500 км только спортивных участков, на которых от участников требуется полная отдача. Здоровые, крепкие мужики вываливаются вечером из кабины без сил. Казалось бы, ралли-рейды должны надолго остаться исключительно мужской средой обитания.
Но женщин здесь, повторюсь, с каждым годом становится все больше. В этом сезоне штурманом известного и именитого Сергея Успенского станет Марина Данилова. Багги №211 управляет Татьяна Сычева. Женский экипаж под номером 216: Анастасия Нифонтова и Екатерина Жаданова. Но это еще не все. На «Северный лес» прибыли и иностранки.
За рулем брутального внедорожника Toyota Land Cruiser 200 — польская спортсменка Патриция Брохоцка. Так же на «двухсотке» выступает женский экипаж из Германии — Лина ван де Марс и штурман Лисетт Беккер. Dacia Duster — машина небольшая, но управляет ей польская спортсменка Магдалена Заяц. Посмотрим, сможет ли польский заяц убежать от российских волчар ралли-рейдов.
– Зимняя гонка требует особой внимательности от пилота, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Чуть ошибся с траекторией — улетел с трассы и сразу же засел. Причем засел гарантированно. В результате теряешь все с таким колоссальным трудом заработанные секунды преимущества. Поэтому наша задача с штурманом Кириллом Чапаевым — пройти всю трассу без ошибок…
В прошлом году на «Северном лесе» была распутица — погода моталась около нуля. В этом году снега гораздо больше, в лесу проваливаешься по пояс. В первый день погода балует — чуть ниже нуля, но к выходным ожидается понижение температуры до −20. Это, конечно, не якутские холода, но все равно сложностей у экипажей добавится. Но все это мелочи по сравнению с тем, что соревнования все же состоялись!