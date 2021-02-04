Баха «Северный лес-2021»: женские дела в мужской компании

Напомним, что это первая баха года. Первая как в Чемпионате России, так и в Кубке мира. В общей сложности заявлено около сорока участников, среди которых лучшие спортсмены России.

Под 201-м номером выступает прошлогодний победитель «Северного леса» Владимир Васильев (штурман — Алексей Кузьмич). Оба спортсмена в январе этого года в разных экипажах прошли Дакар и прибыли в заснеженные российские леса после песков Саудовской Аравии.

На старт выйдут и другие известные российские спортсмены — братья Новиковы, Денис Кротов, Константин Жильцов, действующий чемпион Евгений Суховенко («ГАЗ Рейд Спорт») и его товарищ по команде Алексей Игнатов. Любопытно, что в ралли-рейдах все больше участников женского пола.