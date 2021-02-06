Баха «Северный лес-2021»: не задохнуться воздухом

– На первой зимней бахе 2021 года собрались лучшие пилоты России и мира, — рассказывает руководитель компании «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Поэтому важно продумать любую мелочь. Наверняка мотористы спортивных команд вносили изменения в работу двигателей, подбирая оптимальные параметры. Прежде всего, это касается коэффициента избытка воздуха: морозный воздух плотный и можно добавить чуть больше топлива. Но при этом нужно четко понимать границы — если переборщишь, то машина не поедет, показатель ниже оптимального — тоже проблемы.
Наши специалисты прекрасно разбираются во всех нюансах настройки двигателя Cummins ISF 2.8. Это стандартный мотор, который устанавливают на обычные «Газели», которые сходят с конвейера в Нижнем Новгороде. Мощность спортивных «Газель NEXT» — 200 л. с., и первый день гонки показал, что настройки моторов практически идеальны — завелись машины с энтузиазмом, всю гонку прошли хорошо…
Трасса первого дня — два круга по 90 км, всего 180 км. Однако уже на первом спецучастке у некоторых экипажей проблемы возникли проблемы. Встал Серджио Галетти на прототипе Toyota Hilux — глючила электрика, своими силами устранить неисправность не удалось, машину вытащили с трассы на галстуке.
Дальше — больше. На втором спецучастке слетел с трассы и слегка «прислонилась» к дереву Toyaya Lannd Criser 200 с женским экипажем из Германии — Лина ван де Марс и Лисетт Беккер. Интересна, кстати, биография первой. Она была барабанщицей в рок-группе, затем стала помощником продюсера герлз-бэнда Destiny’s Child. Творчества ей, похоже, хватило, и Линда резко сменила курс жизни — получила образование автомеханика и пошла работать в гоночную команду Alfa Team Engstler — так у Линды началась любовь с автоспортом.
Уже в 2008-м она получила гоночную лицензию и приняла участие в ряде соревнований, в том числе в Чемпионате Германии по классическому ралли. Параллельно она ведет на телевидении программу на тему машин, автомобильного спорта и тюнинга. На втором спецучастке де Марс вылетела с трассы и самостоятельно выбраться не смогла. Вытащил ее только автомобиль судей.
Осматривая повреждения автомобиля, Линда думала, что ущерб большой. Но взглянув вечером на автомобиль Сергея Успенского поняла, что ее повреждения — цветочки. Увы, «ягодки» пришлись на долю нашего прославленного гонщика Сергея Успенского.
Год назад на «Северном лесе» он вылетел с трассы и конкретно застрял. А в этот раз крепко приложил машину об дерево — отлетело заднее колесо. Вероятнее всего, Успенский не сможет продолжить гонку. Если только механики не совершат невозможное и не восстановят тяжело поврежденный автомобиль. Для этого у них есть целая ночь…
На трассе вставали экипажи Андрея Сушенцова и Патриции Брочески. Однако поломки удалось устранить и машины добрались до финиша.
– У нас тоже были проблемы, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Немного не вписался в траекторию и вылетел в снег. К счастью, удалось самим выбраться. Немного позже ввалились в ручей. Окатило водой, а на улице мороз — стекло сразу покрылось коркой льда. Кое-как очистили, но время потеряли. Впрочем, подобные проблемы были у многих. В целом день неплохой — наши два экипажа на «Газель NEXT» вошли в десятку сильнейших как в рамках Кубка мира, так и Чемпионата России, занимая седьмое и восьмое места…
Но особенно сложно в этот день пришлось экипажам багги — их максимально утеплили, но все равно сквозняки страшные. Выступающая в категории Т3 Анастасия Нифонтова сетовала, что ее машина не прогревалась выше 45 градусов — радиатор спереди, а утеплять не стали. Впрочем, Анастасия показала неплохой результат.
Все следующие дни синоптики так же обещают холода, так что экипажи набираются сил, а механики колдуют над автомобилями. Понятно, что низкая температура осложняет жизнь, но если верно подойти к проблеме, из минуса можно сделать плюс.