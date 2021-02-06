Баха «Северный лес-2021»: не задохнуться воздухом

– На первой зимней бахе 2021 года собрались лучшие пилоты России и мира, — рассказывает руководитель компании «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Поэтому важно продумать любую мелочь. Наверняка мотористы спортивных команд вносили изменения в работу двигателей, подбирая оптимальные параметры. Прежде всего, это касается коэффициента избытка воздуха: морозный воздух плотный и можно добавить чуть больше топлива. Но при этом нужно четко понимать границы — если переборщишь, то машина не поедет, показатель ниже оптимального — тоже проблемы.

Наши специалисты прекрасно разбираются во всех нюансах настройки двигателя Cummins ISF 2.8. Это стандартный мотор, который устанавливают на обычные «Газели», которые сходят с конвейера в Нижнем Новгороде. Мощность спортивных «Газель NEXT» — 200 л. с., и первый день гонки показал, что настройки моторов практически идеальны — завелись машины с энтузиазмом, всю гонку прошли хорошо…

Трасса первого дня — два круга по 90 км, всего 180 км. Однако уже на первом спецучастке у некоторых экипажей проблемы возникли проблемы. Встал Серджио Галетти на прототипе Toyota Hilux — глючила электрика, своими силами устранить неисправность не удалось, машину вытащили с трассы на галстуке.