Баха «Северный лес-2021»: у Нифонтовой длиннее, у Васильева — толще

Финальный день соревнований состоял из двух спецучастков общей протяженностью 188 километров. Первым стартовал победитель второго дня Андрей Новиков. Поговаривали, что опытнейший Владимир Васильев намеренно показал накануне второй результат. Дело в том, что каждый день шел снег, а по запорошенной дороге ехать сложно — не видны ухабы, легко поломать машину. «Открывашкой» на третий день шел Новиков, а Васильев уже следовал по проторенной дорожке. И удержать его уже было невозможно — он и стал победителем «Северного леса-2021».

– Все классно, — заявил порталу «АвтоВзгляд» Васильев после финиша. — Шикарная гонка и погода, самое главное, шикарная! Как на заказ — мороз и солнце, день чудесный. Правда, она нас вчера подвела. Решила меня испытать, видать! Снегу намело. Но мне понравилось — действительно погода зимняя, настоящая, давно такого не было. Даже вчерашняя метель ничего не испортила, а дала свой шарм. В этом году серию Кубка мира по бахам я не планировал ехать, я поеду марафоны — Кубок мира по ралли-рейдам. Эту баху мы для разминочки взяли, домашнюю гонку надо проехать обязательно…

Хорошо прошла трассу Анастасия Нифонтова, заняв второе место в категории Т2. Однако есть и обратная сторона победы — машины победителей всегда внимательно рассматривает технические комиссары. И вдруг возникли проблемы у Нифонтовой и Васильева.