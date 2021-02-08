Баха «Северный лес-2021»: у Нифонтовой длиннее, у Васильева — толще

Финальный день соревнований состоял из двух спецучастков общей протяженностью 188 километров. Первым стартовал победитель второго дня Андрей Новиков. Поговаривали, что опытнейший Владимир Васильев намеренно показал накануне второй результат. Дело в том, что каждый день шел снег, а по запорошенной дороге ехать сложно — не видны ухабы, легко поломать машину. «Открывашкой» на третий день шел Новиков, а Васильев уже следовал по проторенной дорожке. И удержать его уже было невозможно — он и стал победителем «Северного леса-2021».
– Все классно, — заявил порталу «АвтоВзгляд» Васильев после финиша. — Шикарная гонка и погода, самое главное, шикарная! Как на заказ — мороз и солнце, день чудесный. Правда, она нас вчера подвела. Решила меня испытать, видать! Снегу намело. Но мне понравилось — действительно погода зимняя, настоящая, давно такого не было. Даже вчерашняя метель ничего не испортила, а дала свой шарм. В этом году серию Кубка мира по бахам я не планировал ехать, я поеду марафоны — Кубок мира по ралли-рейдам. Эту баху мы для разминочки взяли, домашнюю гонку надо проехать обязательно…
Хорошо прошла трассу Анастасия Нифонтова, заняв второе место в категории Т2. Однако есть и обратная сторона победы — машины победителей всегда внимательно рассматривает технические комиссары. И вдруг возникли проблемы у Нифонтовой и Васильева.
Багги Нифонтовой оказалось на 12 мм длиннее установленных габаритов. И тут возник вопрос — как считать эти габариты? Запасное колесо не входит, брызговики так же не считаются. А за габариты у машины Нифонтовой выступала труба, на которой крепились брызговики и колесо. Комиссары долго обсуждали, на час задержали награждение. В итоге решили, что нарушение у Нифонтовой незначительно и не стали наказывать.
При осмотре машины Васильева выяснилось, что диаметр труб каркаса на 5 мм больше указанных в документах: по факту 45 мм, а в документах 40. Вроде бы никаких преимуществ увеличение толщины труб не дает — безопасность не страдает, масса только увеличивается. Как следствие, увеличение массы снижает динамику. Но все равно — непорядок. В результате Васильева на его практически родной трассе оштрафовали на 4000 евро!
Новиковы не смогли угнаться на Васильевым и заняли второе место в абсолютном зачете. Удивительно, но среди мощных прототипов стоимостью в миллионы евро очень достойно выглядела российская «Газель Next». Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев заняли четвертое место в абсолютном зачете, обогнав другие очень достойные машины. При этом парни заняли третье место в категории Т1 Кубка мира!
– Взойти на пьедестал Кубка мира очень почтено, — комментирует итоги ралли пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Мне очень понравилась трасса — красота неописуемая! В ночь перед стартом первого гоночного дня температура упала ниже минус двадцати градусов, но двигатель Cummins завелся без проблем. На наших спортивных машинах установлена новая пружинная подвеска. Сейчас ее испытывают, и у нас ощущения положительные. Прекрасно отрабатывает неровности, большие ходы подвески дали возможность преодолевать серьезные препятствия. В прошлом «ковидном» году гонялись мало, но хорошо поработали над машинами…
В категории «Рейд-спорт» не было соперников у Алексея Игнатова и Евгения Павлова на «Газель Некст» — убедительная победа и заслуженное первое место!
– Баха «Северный лес» — гонка особенная, комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию победитель состязания в категории «Рейд-спорт» Алексей Игнатов. — Единственный зимний этап Кубка мира. Скользкие, обледеневшие лесные дороги, требующие от экипажей особых навыков. Сделал ошибку — и сразу же улетел в снег. Самостоятельно выбраться крайне сложно. Для лидера вылет с трассы фактически означает потерю призового места. Поэтому нужно было проехать не только быстро, но и максимально точно и аккуратно. Все получилось. Соревнования показали, что российские автомобили демонстрируют блестящие результаты на гонках мирового уровня…
– Особенность нашей команды в том, что на автомобилях использованы серийные узлы и агрегаты, — подчеркивает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Это принципиальная позиция завода ГАЗ: надежность элементной базы и правильность инженерных решений проходит проверку в бескомпромиссных условиях спортивных соревнований. К новому сезону мы внесли ряд изменений в спортивные автомобили «Газель Некст». Установили новые 6-ступенчатые КП. Такими сейчас комплектуют «Валдай Некст», производство которого стартовало совсем недавно. В будущем 6-ступенчатыми КП будут комплектовать и «Газель Некст». Так же спортивные машины получили раздаточную коробку от «Соболь 4х4». Основная прелесть такой коробки в том, что в ней нет цепи, используется шестерёнчатая передача.
Мы получили возможность передавать больший момент, что принципиально важно на спортивных соревнованиях. Далеко не все участники ралли смогли удачно пройти все три дня соревнований. Были и поломки, и аварии. Но наши автомобили без проблем преодолели тяжелейшую трассу. Команда «ГАЗ Рейд Спорт» на втором месте в командном зачете…