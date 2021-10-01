Как «криогаз» может и должен стать «топливом будущего» для грузовиков

Фото: IVECO.
Почти незамеченными прошли несколько важных новостей из мира коммерческого транспорта: Санкт-Петербург заказал 303 автобуса КамАЗ, которым предстоит работать на сжиженном природном газе (LNG), а тягач IVECO Stralis на сжиженом метане прошел на одной заправке 2000 километров. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему российские транспортники заинтересовались этим видом топлива.
Алексей Кованов

Для начала — немного теории. Сжиженный метан получают, выполняя на специальном заводе очистку, осушку и охлаждение газа. Для того, чтобы выполнить последнюю операцию, к метану добавляют азот при температуре минус 180°С. Финальная операция — сжижение. Зачем все это нужно? Топлива LNG можно взять на борт почти втрое больше, нежели сжатого CNG.

При этом двигатели, использующие LNG, очень экологичны. При работе они выбрасывают на 99% меньше сажи, на 90% меньше неметановых углеводородов, на 70% — оксидов азота, нежели дизели класса «Евро-6». Кроме того, газовый мотор работает заметно тише своего дизельного аналога… В общем, в теории «холодное» топливо действительно выглядит очень привлекательно.

Фото: Iveco.

Однако на практике минусов больше, чем кажется. Первый и главный — острый дефицит криогенных заправок. Даже «Газпром» не называет их количество! Но уточняет: к 2023 году таких станций должно быть ровно 80 на 12 ключевых магистралях страны. Правда, на 423-м километре трассы М11 такие АЗС работают по обеим сторонам, поэтому курсировать между Москвой и Питером «криотягачи» могут.

Двигаемся дальше. Сама техника обходится на 30% дороже дизельной. Скажем, за новенький Iveco Stralis NP придется отдать аж 13 000 000 рублей. Притом и обслуживание подобного грузовика обойдется дороже, ведь для него заявлены более короткие межсервисные интервалы, а сама процедура ТО стоит больше из-за наличия свечей зажигания, которые нужно регулярно менять.

Впрочем, даже при таких выкладках LNG — это выгодно. Как въедливо подсчитал вышеупомянутый «Газпром», при активной эксплуатации газового грузовика экономия доходит до 40% от общей стоимости владения.

Фото: АвтоВзгляд.

Однако эксплуатация действительно должна быть активной: при длительном простое сжиженный метан банально стравливается из криобака.

Поэтому реально ситуация обстоит так: некоторые перевозчики целиком составляют автопарки из грузовиков и автобусов, потребляющих только сжиженный метан, а другие сознательно избегают такой техники.

Хотя интерес со стороны транспортных компаний, безусловно, имеется. Так, КамАЗ сейчас тоже готовит «криогенный» тягач поколения К5…

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27 сентября 2021
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