Как «криогаз» может и должен стать «топливом будущего» для грузовиков

Однако на практике минусов больше, чем кажется. Первый и главный — острый дефицит криогенных заправок. Даже «Газпром» не называет их количество! Но уточняет: к 2023 году таких станций должно быть ровно 80 на 12 ключевых магистралях страны. Правда, на 423-м километре трассы М11 такие АЗС работают по обеим сторонам, поэтому курсировать между Москвой и Питером «криотягачи» могут.

Двигаемся дальше. Сама техника обходится на 30% дороже дизельной. Скажем, за новенький Iveco Stralis NP придется отдать аж 13 000 000 рублей. Притом и обслуживание подобного грузовика обойдется дороже, ведь для него заявлены более короткие межсервисные интервалы, а сама процедура ТО стоит больше из-за наличия свечей зажигания, которые нужно регулярно менять.

Впрочем, даже при таких выкладках LNG — это выгодно. Как въедливо подсчитал вышеупомянутый «Газпром», при активной эксплуатации газового грузовика экономия доходит до 40% от общей стоимости владения.