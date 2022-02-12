Ралли «Россия — Северный лес»: чем опасен единственный зимний этап Чемпионата России

Да, ралли «Россия — Северный Лес» — соревнование особое. Для многих спортсменов это первый старт года, который значит много. Причем «Северный лес» — единственная зимняя гонка в чемпионате. А потому уверенных навыков зимнего вождения порой не хватает даже именитым спортсменам.

Соревнование проходит на сервере Ленинградской области по дорогам, проложенным в снегу. Пара машин с трудом разъезжается, да и то не везде. Зима нынче особо снежная, наст больше метра высотой, а некоторые обочины выше человеческого роста. С одной стороны, немного проще штурманам — на таких дорогам организаторам сложно придумать коварную навигацию.

Но если промахнешься с поворотом, то возвращаться сложно — в канале (так называют трассы, где проходит соревнование) двум машинам разминуться не так-то просто. А с учетом высокой скорости можно и столкнуться — объезжать трудно. В общем, пилоты все время в жестком напряжении. И именно на этой зимней гонке, повторимся, чрезвычайно высока цена ошибки. Вылетел в трассы — и сразу же застрял в снегу. Самому вылезти — проблематично, но и помогать сложно — сразу же тормозишь все последующие экипажи.