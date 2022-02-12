Ралли «Россия — Северный лес»: чем опасен единственный зимний этап Чемпионата России

Фото avtovzglyad.ru
Под Санкт-Петербургом стартовало ралли «Россия — Северный лес». Это первая гонка сезона-2022 в Чемпионате России и вторая, после Дакара — в Чемпионате мира. Пилоты считают зимнее ралли «Северный лес» очень сложным. Здесь крайне высока цена любой ошибки пилота — вылетел с трассы и сразу потерял практически все шансы на победу.
Ефим Розкин

Да, ралли «Россия — Северный Лес» — соревнование особое. Для многих спортсменов это первый старт года, который значит много. Причем «Северный лес» — единственная зимняя гонка в чемпионате. А потому уверенных навыков зимнего вождения порой не хватает даже именитым спортсменам.

Соревнование проходит на сервере Ленинградской области по дорогам, проложенным в снегу. Пара машин с трудом разъезжается, да и то не везде. Зима нынче особо снежная, наст больше метра высотой, а некоторые обочины выше человеческого роста. С одной стороны, немного проще штурманам — на таких дорогам организаторам сложно придумать коварную навигацию.

Но если промахнешься с поворотом, то возвращаться сложно — в канале (так называют трассы, где проходит соревнование) двум машинам разминуться не так-то просто. А с учетом высокой скорости можно и столкнуться — объезжать трудно. В общем, пилоты все время в жестком напряжении. И именно на этой зимней гонке, повторимся, чрезвычайно высока цена ошибки. Вылетел в трассы — и сразу же застрял в снегу. Самому вылезти — проблематично, но и помогать сложно — сразу же тормозишь все последующие экипажи.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

– Это самый ожидаемый для меня этап в российском рейдовом чемпионате, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Причин тому несколько. Наконец закончилось межсезонье и можно снова вернуться за руль гоночного автомобиля. И самое главное: в этой гонке практически нет бездорожья, вся дистанция проходит по снежно-ледовым дорогам разной ширины, в основном по лесу.

В связи с этим, данный этап самый требовательный к навыкам пилотирования во всем российском чемпионате. Ездить по медленным или плохим дорогам большинство умеет. А вот на быстрых дорогах с скользким покрытием и все это в лесу между елок — совсем иное дело. Некоторые чувствуют себя уже не так уверенно.

Наши спортивные «Газель NEXT» собраны из стандартных узлов и агрегатов. Двигатель форсирован до 200 л. с., но на фоне прототипов с 7-литровыми моторами это совсем не много. И именно на этой гонке, разницу в технических возможностях можно частично компенсировать пилотированием, чем мы и планируем заняться.

В прошлом году нам удалось финишировать четверыми в абсолютном зачете Кубка мира и третьими в классе Т1. При этом на некоторых участках мы ехали вторыми в абсолюте. В этом году ожидается сильный состав участников, много иностранных экипажей, но тем не менее, постараемся не выпасть из первой десятки. Будем максимально атаковать там, где это возможно…

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

На старт вышло около сорока экипажей из одиннадцати стран мира — России, Саудовской Аравии, Польши, Аргентины, Бразилии, Испании, Франции, Великобритании, Литвы, Нидерландов и Португалии. За тря дня им нужно преодолеть более 600 км, из которых 380 км — спецучастки. Нагрузка серьезная.

Первый день — 16-километровый пролог. Его результат определяет, в какой очередности спортсмены стартуют на второй день. Самые быстрые поедут первыми, те, что послабее — в конце. Лучший результат показал Язид Аль-Раджи, который на 37 секунд опередил Владимира Васильева.

– У нас все хорошо, — сказал на финише Язид Аль-Раджи. — Мы рады вернуться в Россию — стартовали здесь в 2014 году и долгое время не приезжали. Когда я начинал выступления в ралли-рейдах, то приехал сюда и одержал победу. Теперь мы вернулись после долгих лет и надеюсь, что выиграем!..

Однако Владимир Васильев не теряет духа:

– Классная дорожка. Трассу сделали очень извилистую, крутую, с трамплинами! Единственное, была у меня небольшая проблемка: я ехал практически на четверть газа. Потому что у меня прямо на старте отломалась педаль газа, и я не мог ее выжимать до конца. Бывает и такое начало…

На третьем месте — испанец Энрике Рейес, отстающий от Владимира Васильева на 45 секунд.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

– В этом сезоне внесли изменения в требования к автомобилям, выступающим в классе «Рейд-спорт», — отметил спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Мы традиционно сильны в этом классе, соперников практически не осталось.

Но сейчас разрешили машины с секвентальной КП и у нас появятся сильные соперники. Тем интереснее будет сражаться! Думаю, что сезон 2022 будет очень захватывающим и насыщенным…
бездорожье, автоспорт, гонки, ралли
12 февраля 2022
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