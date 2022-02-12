Ралли «Россия — Северный лес»: чем опасен единственный зимний этап Чемпионата России

Да, ралли «Россия — Северный Лес» — соревнование особое. Для многих спортсменов это первый старт года, который значит много. Причем «Северный лес» — единственная зимняя гонка в чемпионате. А потому уверенных навыков зимнего вождения порой не хватает даже именитым спортсменам.
Соревнование проходит на сервере Ленинградской области по дорогам, проложенным в снегу. Пара машин с трудом разъезжается, да и то не везде. Зима нынче особо снежная, наст больше метра высотой, а некоторые обочины выше человеческого роста. С одной стороны, немного проще штурманам — на таких дорогам организаторам сложно придумать коварную навигацию.
Но если промахнешься с поворотом, то возвращаться сложно — в канале (так называют трассы, где проходит соревнование) двум машинам разминуться не так-то просто. А с учетом высокой скорости можно и столкнуться — объезжать трудно. В общем, пилоты все время в жестком напряжении. И именно на этой зимней гонке, повторимся, чрезвычайно высока цена ошибки. Вылетел в трассы — и сразу же застрял в снегу. Самому вылезти — проблематично, но и помогать сложно — сразу же тормозишь все последующие экипажи.
– Это самый ожидаемый для меня этап в российском рейдовом чемпионате, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Причин тому несколько. Наконец закончилось межсезонье и можно снова вернуться за руль гоночного автомобиля. И самое главное: в этой гонке практически нет бездорожья, вся дистанция проходит по снежно-ледовым дорогам разной ширины, в основном по лесу.
В связи с этим, данный этап самый требовательный к навыкам пилотирования во всем российском чемпионате. Ездить по медленным или плохим дорогам большинство умеет. А вот на быстрых дорогах с скользким покрытием и все это в лесу между елок — совсем иное дело. Некоторые чувствуют себя уже не так уверенно.
Наши спортивные «Газель NEXT» собраны из стандартных узлов и агрегатов. Двигатель форсирован до 200 л. с., но на фоне прототипов с 7-литровыми моторами это совсем не много. И именно на этой гонке, разницу в технических возможностях можно частично компенсировать пилотированием, чем мы и планируем заняться.
В прошлом году нам удалось финишировать четверыми в абсолютном зачете Кубка мира и третьими в классе Т1. При этом на некоторых участках мы ехали вторыми в абсолюте. В этом году ожидается сильный состав участников, много иностранных экипажей, но тем не менее, постараемся не выпасть из первой десятки. Будем максимально атаковать там, где это возможно…
На старт вышло около сорока экипажей из одиннадцати стран мира — России, Саудовской Аравии, Польши, Аргентины, Бразилии, Испании, Франции, Великобритании, Литвы, Нидерландов и Португалии. За тря дня им нужно преодолеть более 600 км, из которых 380 км — спецучастки. Нагрузка серьезная.
Первый день — 16-километровый пролог. Его результат определяет, в какой очередности спортсмены стартуют на второй день. Самые быстрые поедут первыми, те, что послабее — в конце. Лучший результат показал Язид Аль-Раджи, который на 37 секунд опередил Владимира Васильева.
– У нас все хорошо, — сказал на финише Язид Аль-Раджи. — Мы рады вернуться в Россию — стартовали здесь в 2014 году и долгое время не приезжали. Когда я начинал выступления в ралли-рейдах, то приехал сюда и одержал победу. Теперь мы вернулись после долгих лет и надеюсь, что выиграем!..
Однако Владимир Васильев не теряет духа:
– Классная дорожка. Трассу сделали очень извилистую, крутую, с трамплинами! Единственное, была у меня небольшая проблемка: я ехал практически на четверть газа. Потому что у меня прямо на старте отломалась педаль газа, и я не мог ее выжимать до конца. Бывает и такое начало…
На третьем месте — испанец Энрике Рейес, отстающий от Владимира Васильева на 45 секунд.
– В этом сезоне внесли изменения в требования к автомобилям, выступающим в классе «Рейд-спорт», — отметил спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Мы традиционно сильны в этом классе, соперников практически не осталось.