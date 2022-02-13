Ралли «Россия — Северный лес»: как первые становятся последними

Фото avtovzglyad.ru
Чем интересны ралли-рейды, так это тем, что предсказать результат невозможно. На этапе Кубка мира собрались сильнейшие гонщики планеты, но явные лидеры были очевидны сразу: Язид Аль-Раджи и прославленный российский спортсмен Владимир Васильев. В первый день, в ходе пролога, лучший результат показал Аль-Раджи. Васильев отстал всего на 30 секунд и виной тому — сломавшаяся педаль газа. Пилот давил на оставшуюся культю — и неудобно, и до конца не выжмешь. То, что пришел вторым — уже отличный результат.
Ефим Розкин

Однако на второй день лидеров продолжали преследовать неудачи. Язид Аль-Раджи стартовал хорошо, даже отлично. Но проехал совсем немного. Через пять километров после старта он влетел в припорошенный снегом камень, разбил подвеску, повредил машину. Вердикт механиков единодушен — оперативно вылечить не удастся. Однозначный сход! Основной претендент на победу выбыл из борьбы.

История умалчивает — радовался ли Владимир Васильев устранению самого значимого соперника, либо попереживал о потере достойного оппонента. Однако в любом случае расслабиться ему не удалось.

– Первая секция прошла без всяких инцидентов, все было хорошо, — рассказал порталу «АвтоВщзгляд» Владимир Васильев. — Дорога классная, хотя и очень узко в лесу. Мы ехали первыми, а первому ехать всегда тяжело, но в целом все равно нормально. На втором прохождении дорогу уже разбили и даже появилась вода. Поэтому надо было ехать аккуратнее. На зрительском спецучастке мы жестко приземлились на трамплине и решили, что повредили рычаг подвески. Но на самом деле у нас оборвало хвостовик на передний мост у коробки передач, что привело к замене КП. На весь сервис дается полчаса, наши механики справились всего за пятьдесят минут! Это космос — обычно подобный ремонт занимает минимум два час. Вспомнил, как гайки крутить!..

Фото avtovzglyad.ru

За опоздание на старт спецучастка Владимир Васильев получил 5-минутную пенализацию. Он проехал хорошо и показал лучший результат. Однако с учетом штрафа Васильева лидерами второго дня стали дебютанты гонки Томаш Бялковский и Дариуш Баскевич. Васильев второй и стать первым для него — вопрос престижа.

– Наша задача на сегодня — ехать напористо, но без лишнего риска, — рассказывает спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Но не все удалось реализовать. Обе наши спортивные «Газели NEXT» уткнулись в снег и потеряли время. Экипаж Александра Русанова меньше, Евгения Суховенко — больше. Будем наверстывать упущенное…

Ралли-рейды — технический вид спорта, так что поломки и аварии — привычные события. Пострадало уже несколько экипажей. Уже в первый день на прологе перевернулся литовский экипаж Валеиса/ Варза и выбыл из гонки. Дисквалифицирован экипаж бразильца Криштиано Де Соуза и Владимира Грюненберга — экипировка не соответствует требованиям безопасности. Вячеслав Папуцкий потерял колесо — механики реанимируют машину.

Выбыл из гонки Богдан Вавренюк. Говорят, что он якобы сломал рулевую тягу, но в такую причину верится с трудом. А если честно, то вообще не верится. Поломанную рулевую тягу бывалые спортивные механики меняют минут за десять и экипаж едет дальше. Для схода нужна более весомая причина, например, стуканувший мотор.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Как показывает практика, лучшие пилоты приезжают первыми. Они же приезжают и последними. Причина проста — чтобы лидировать в ралли-рейдах нужно рисковать — ехать так, как обычные пилоты ездить не могут и бояться. Но риск, даже разумный и оправданий риск, порой выходит боком. Сегодняшний день — яркий тому пример.

Чемпион России по ралли-рейдам и чемпион России по классическому ралли в абсолюте Евгений Суховенко вроде бы просчитал идеальную траекторию, мчался по самой бровке. Но эта бровка оказалась границей болота — под снегом не видно. Трясина его и засосала. Его тягали товарищи по команде — Александр Русанов и Евгений Павлов — не вытянули. Потом подогнали тяжелый «Урал», который тоже не справился. В общем, организовали целую спасательную операцию, и все же вытянули «Газель NEXT» болота. Но время оказалось безвозвратно утеряно.

Экипаж Суховенко и Чапаева не вышел на последний спецучасток, нахватал пенализаций и откатился в хвост турнирной таблицы. Как видите, тех, кто показал худший результат дня нельзя назвать никудышными пилотами. На самом деле это чемпионы. Просто им сегодня не повезло…

бездорожье, автоспорт, гонки, ралли
13 февраля 2022
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