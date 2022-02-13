Ралли «Россия — Северный лес»: как первые становятся последними

Однако на второй день лидеров продолжали преследовать неудачи. Язид Аль-Раджи стартовал хорошо, даже отлично. Но проехал совсем немного. Через пять километров после старта он влетел в припорошенный снегом камень, разбил подвеску, повредил машину. Вердикт механиков единодушен — оперативно вылечить не удастся. Однозначный сход! Основной претендент на победу выбыл из борьбы.

История умалчивает — радовался ли Владимир Васильев устранению самого значимого соперника, либо попереживал о потере достойного оппонента. Однако в любом случае расслабиться ему не удалось.

– Первая секция прошла без всяких инцидентов, все было хорошо, — рассказал порталу «АвтоВщзгляд» Владимир Васильев. — Дорога классная, хотя и очень узко в лесу. Мы ехали первыми, а первому ехать всегда тяжело, но в целом все равно нормально. На втором прохождении дорогу уже разбили и даже появилась вода. Поэтому надо было ехать аккуратнее. На зрительском спецучастке мы жестко приземлились на трамплине и решили, что повредили рычаг подвески. Но на самом деле у нас оборвало хвостовик на передний мост у коробки передач, что привело к замене КП. На весь сервис дается полчаса, наши механики справились всего за пятьдесят минут! Это космос — обычно подобный ремонт занимает минимум два час. Вспомнил, как гайки крутить!..