Ралли «Россия — Северный лес»: как первые становятся последними

Однако на второй день лидеров продолжали преследовать неудачи. Язид Аль-Раджи стартовал хорошо, даже отлично. Но проехал совсем немного. Через пять километров после старта он влетел в припорошенный снегом камень, разбил подвеску, повредил машину. Вердикт механиков единодушен — оперативно вылечить не удастся. Однозначный сход! Основной претендент на победу выбыл из борьбы.
История умалчивает — радовался ли Владимир Васильев устранению самого значимого соперника, либо попереживал о потере достойного оппонента. Однако в любом случае расслабиться ему не удалось.
– Первая секция прошла без всяких инцидентов, все было хорошо, — рассказал порталу «АвтоВщзгляд» Владимир Васильев. — Дорога классная, хотя и очень узко в лесу. Мы ехали первыми, а первому ехать всегда тяжело, но в целом все равно нормально. На втором прохождении дорогу уже разбили и даже появилась вода. Поэтому надо было ехать аккуратнее. На зрительском спецучастке мы жестко приземлились на трамплине и решили, что повредили рычаг подвески. Но на самом деле у нас оборвало хвостовик на передний мост у коробки передач, что привело к замене КП. На весь сервис дается полчаса, наши механики справились всего за пятьдесят минут! Это космос — обычно подобный ремонт занимает минимум два час. Вспомнил, как гайки крутить!..
За опоздание на старт спецучастка Владимир Васильев получил 5-минутную пенализацию. Он проехал хорошо и показал лучший результат. Однако с учетом штрафа Васильева лидерами второго дня стали дебютанты гонки Томаш Бялковский и Дариуш Баскевич. Васильев второй и стать первым для него — вопрос престижа.
– Наша задача на сегодня — ехать напористо, но без лишнего риска, — рассказывает спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Но не все удалось реализовать. Обе наши спортивные «Газели NEXT» уткнулись в снег и потеряли время. Экипаж Александра Русанова меньше, Евгения Суховенко — больше. Будем наверстывать упущенное…
Ралли-рейды — технический вид спорта, так что поломки и аварии — привычные события. Пострадало уже несколько экипажей. Уже в первый день на прологе перевернулся литовский экипаж Валеиса/ Варза и выбыл из гонки. Дисквалифицирован экипаж бразильца Криштиано Де Соуза и Владимира Грюненберга — экипировка не соответствует требованиям безопасности. Вячеслав Папуцкий потерял колесо — механики реанимируют машину.
Выбыл из гонки Богдан Вавренюк. Говорят, что он якобы сломал рулевую тягу, но в такую причину верится с трудом. А если честно, то вообще не верится. Поломанную рулевую тягу бывалые спортивные механики меняют минут за десять и экипаж едет дальше. Для схода нужна более весомая причина, например, стуканувший мотор.
Как показывает практика, лучшие пилоты приезжают первыми. Они же приезжают и последними. Причина проста — чтобы лидировать в ралли-рейдах нужно рисковать — ехать так, как обычные пилоты ездить не могут и бояться. Но риск, даже разумный и оправданий риск, порой выходит боком. Сегодняшний день — яркий тому пример.
Чемпион России по ралли-рейдам и чемпион России по классическому ралли в абсолюте Евгений Суховенко вроде бы просчитал идеальную траекторию, мчался по самой бровке. Но эта бровка оказалась границей болота — под снегом не видно. Трясина его и засосала. Его тягали товарищи по команде — Александр Русанов и Евгений Павлов — не вытянули. Потом подогнали тяжелый «Урал», который тоже не справился. В общем, организовали целую спасательную операцию, и все же вытянули «Газель NEXT» болота. Но время оказалось безвозвратно утеряно.
Экипаж Суховенко и Чапаева не вышел на последний спецучасток, нахватал пенализаций и откатился в хвост турнирной таблицы. Как видите, тех, кто показал худший результат дня нельзя назвать никудышными пилотами. На самом деле это чемпионы. Просто им сегодня не повезло…