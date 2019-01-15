Как купить «Волгу» из гаража Брежнева за 800 000 рублей

Правда, что доказывает принадлежность автомобиля к автопарку генсека, в немногословном тексте объявления, повешенного на портале «Юла Авто», нынешний хозяин раритета не сказал. Известно лишь, что «Волга» была выпущена в 1965 году и принадлежит к третьей серии. По паспорту у нее было два владельца. Пробег — 100 000 км. Авто оценили в 800 000 рублей.

Судя по фотографиям, автомобиль отреставрирован до состояния нового как по части кузова, так и по салону. Машина окрашена в сочный темно-бордовый цвет. Интерьер выполнен в светло-бежевых тонах. Согласно техническим характеристикам, под капотом «четырехдверки» скрывается 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 75 л. с. Стоит отметить, что ГАЗ-21 того года оснащали движком ЗМЗ-21 объемом 2,4 л с отдачей в те же 70 — 75 «лошадок», работающим вкупе с трехступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, что эта «Волга» сходила с конвейера с 1956 до 1970 года. Изначально автомобиль имел заводской индекс М-21, и уже позже его стали именовать ГАЗ-21. Всего из ворот Горьковского автозавода выехало 639 478 экземпляров модели, включая машинокомплекты для сборки.