Представлен старый новый Lamborghini Miura SV

Придворное подразделение по реставрации классических автомобилей бренда, выпущенных с момента основания в 1963 году и вплоть до 2001-го, открылось в 2016 году. Также специалисты Polo Storico занимаются восстановлением и воссозданием комплектующих для своих ретро спорткаров.

Прежде, чем приступить к работе над легендарным Miura SV, инженеры тщательно проверили каждую запчасть, начиная от маркировки рамы и заканчивая отделкой салона, и установили полную аутентичность купе. Несмотря на то, что авто имело довольно плачевный вид, было принято решение не заменять детали на новодел, а восстановить те, что сохранил автомобиль.