Представлен старый новый Lamborghini Miura SV

В Париже на кар-шоу классических автомобилей Retromobile итальянцы представили полностью восстановленный Lamborghini Miura SV 1972 года выпуска. Над ретро суперкаром больше года трудились специалисты из подразделения Lamborghini Polo Storico.
Придворное подразделение по реставрации классических автомобилей бренда, выпущенных с момента основания в 1963 году и вплоть до 2001-го, открылось в 2016 году. Также специалисты Polo Storico занимаются восстановлением и воссозданием комплектующих для своих ретро спорткаров.
Прежде, чем приступить к работе над легендарным Miura SV, инженеры тщательно проверили каждую запчасть, начиная от маркировки рамы и заканчивая отделкой салона, и установили полную аутентичность купе. Несмотря на то, что авто имело довольно плачевный вид, было принято решение не заменять детали на новодел, а восстановить те, что сохранил автомобиль.
Lamborghini Miura P400SV, или попросту Miura SV, собирали с 71-го по 73 года. Авто комплектовали четырехлитровым мотором мощностью 385 л. с., с его помощью «итальянец» может разгоняться до 300 км/ч.
Экземпляр, что попал к реставраторам, получил номер шасси 3673, красную окраску кузова Rosso Corsa с золотой полоской в нижней части и салон, отделанный черной кожей.
Авто сошло с конвейера 11 ноября 1972 года и отправилось к первому покупателю — уроженцу Южной Африки, г-ну Мецину. Сейчас спорткупе принадлежит французу Жану Тодту, 72-летнему президенту Международной автомобильной федерации (FIA), спортсмену, конструктору и спортивному менеджеру.