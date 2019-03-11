В Cети продается уникальный купе-кабриолет ГАЗ-24 «Волга»

Представленная «Волга» отличаетсая двухдверным кузовом с открытым верхом. В свое время кабриолеты этой модели выпускались Бронницким военным авторемонтным заводом в малых сериях для парадов. Правда, оригинальные машины имели четыре двери.

Двигатель в эксклюзивной «Волге» — 230-мощная бензиновая «шестерка» Toyota 2JZ объемом 3 л, агрегатированная с «автоматом». Такой движок ставили на универсал Toyota Altezza и седан Aristo, поедающий АИ-95. Расход топлива варьируется от 5,8 до 16,5 л на сотню.

Судя по объявлению, автомобиль получил переваренный и усиленный кузов, окрашенный в синий металлик. Салон обшит светло-бежевой кожей. Есть и относительно современная магнитола с несколькими динамиками.