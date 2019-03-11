В Cети продается уникальный купе-кабриолет ГАЗ-24 «Волга»

В Казани выставили на продажу уникальную ГАЗ-24 «Волга» 1974 года. Судя по всему, автомобиль в частной мастерской получил довольно серьезные доработки. В том числе, японский бензиновый мотор.
Светлана Ермолаева

Представленная «Волга» отличаетсая двухдверным кузовом с открытым верхом. В свое время кабриолеты этой модели выпускались Бронницким военным авторемонтным заводом в малых сериях для парадов. Правда, оригинальные машины имели четыре двери.

Двигатель в эксклюзивной «Волге» — 230-мощная бензиновая «шестерка» Toyota 2JZ объемом 3 л, агрегатированная с «автоматом». Такой движок ставили на универсал Toyota Altezza и седан Aristo, поедающий АИ-95. Расход топлива варьируется от 5,8 до 16,5 л на сотню.

Судя по объявлению, автомобиль получил переваренный и усиленный кузов, окрашенный в синий металлик. Салон обшит светло-бежевой кожей. Есть и относительно современная магнитола с несколькими динамиками.

Продавец уверяет, что с новым мотором машина прошла около 1000 км: в основном принимала участие в выставках и даже засветилась в рекламном ролике на ТВ. Оценил он свое необычное авто в 868 000 рублей.

Кстати, не так давно в Интернете всплывало объявление о продаже другой уникальной «Волги» — ГАЗ-31029: в свое время, только начиная проект «Кортеж», специалисты ФГУП «НАМИ» переделали седан в лимузин. Но авто так в серию и не пошло, и существует лишь в единственном экземпляре.

бензин, двигатель, автопродажи, авторынок, производители, производство, ДВС, вторичный рынок, подержанные авто, купить машину, тюнинг
12 марта 2019
265